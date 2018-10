El equipo de gobierno da otro paso en la moratoria que impedirá abrir nuevos bares Saca adelante la creación de las Zonas Acústicamente Saturadas pese a la oposición de Ciudadanos y del PSOE JUAN SOTO MÁLAGA. Martes, 16 octubre 2018, 00:06

La puesta en marcha de las Zonas Acústicamente Saturadas en el Centro y en Teatinos, lo que implica la aplicación de una moratoria que impedirá la apertura de nuevos bares y restaurantes en parte del Centro y de Teatinos, dio ayer un importante paso adelante. El equipo de gobierno aprobó ayer la futura normativa en la Comisión de Medio Ambiente pese al rechazo de Ciudadanos y del PSOE. Con este avance ya sólo quedará que sea aprobada de forma provisional en el próximo Pleno.

El equipo de gobierno del PP se topó con las críticas de toda la oposición y tuvo que aprobar esta medida en solitario y sólo gracias a las abstenciones de IU-Málaga para la Gente, Málaga Ahora y del edil no adscrito Juanjo Espinosa. Durante el debate previo a la votación, todos los grupos le han afearon al PP que la norma llegaba sin consenso y casi en los mismos términos que la presentada hace ya nueve meses por el anterior responsable de Medio Ambiente.

Especialmente contrario se mostró el portavoz del grupo Ciudadanos, socio de investidura del PP y cada vez más alejado en sus planteamientos, Juan Cassá, quien avanzó con rotundidad que iban a votar en contra porque consideran que «no se hace un equilibrio justo» entre la hostelería y los residentes. El edil recordó que ellos están a favor de la hostelería y de los pequeños empresarios que crean riqueza. «La norma no tiene sensibilidad con los hosteleros», sostuvo.

También contrarios a la aplicación del ZAS se posicionó el grupo socialista. La concejala, Begoña Medina, defendió que esta medida no soluciona los problemas que se viven en el Centro ni en Teatinos y menos cuando el alcalde «aporta la solución de que hablemos bajito». Durante su intervención recordó que ni los vecinos ni los hosteleros se muestran satisfechos con esta regulación porque nacen sin consenso. «La ciudad debe buscar soluciones más convincentes; le pedimos que trabaje para un ZAS útil a la ciudadanía y no piensen que han cubierto el expediente».

Los otros dos grupos de izquierda se abstuvieron en la votación al considerar que las medidas son poco exigentes. Remedios Ramos, de Málaga para la Gente, recordó que no se han aceptado las enmiendas de su grupo ni las propuestas por las asociaciones de vecinos del Centro -«Entendíamos que se debería haber ampliado a toda la almendra»-; mientras que la portavoz de Málaga Ahora, Isabel Torralbo, lamentó que las medidas propuestas sólo lograrán que no aumente el ruido, pero no reducirlo.