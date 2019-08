«Entregar cachorros es condenarlos a muerte» Las instalaciones de la protectora y la perrera municipal están desbordadas. / Migue Fernández La entrega de camadas no para de aumentar pese a que la supervivencia de los animales recién nacidos en los refugios no supera el 20%. La protectora lanza un grito de auxilio para fomentar la esterilización y evitar cientos de sacrificios ALBERTO GÓMEZ Viernes, 30 agosto 2019, 00:47

La historia se repite cada verano. El regalo estrella de la última Navidad, un perro que hasta primavera acaparó las publicaciones familiares en Instagram, comienza a estorbar. Nadie quiere hacerse cargo de él durante las vacaciones. Sus necesidades, desde las tres salidas diarias hasta las visitas al veterinario, colisionan con los planes de ocio de sus irresponsables dueños, que optan por dejarlo en la protectora o la perrera. La falta de esterilización genera otra situación recurrente: los cachorros, a menudo en camada, son abandonados a su suerte pocas horas después de nacer. Solo el veinte por ciento de estos animales sobrevive. «Abandonar perros tan pequeños es condenarlos a muerte», resume la presidenta de la protectora de Málaga, Carmen Manzano.

Las campañas de sensibilización no han evitado que aumente el abandono animal, un problema que suele agravarse estos meses y que continúa desbordando las instalaciones del centro zoosanitario municipal y la perrera. Aunque su labor a menudo se confunde, hay diferencias sustanciales entre ambos refugios, situados uno junto a otro en el Camino de las Erizas. La protectora no practica sacrificios ni tiene obligación legal de albergar a todos los animales que llegan. Su gestión es privada, aunque mantiene un acuerdo con el Ayuntamiento para hacerse cargo de la recogida cuando el centro zoosanitario está cerrado. Este centro, conocido popularmente como perrera, es de titularidad municipal. Pese a los empeños del Consistorio por alcanzar el sacrificio cero, la saturación provoca que se practiquen cientos de eutanasias cada año.

La perrera municipal sí está obligada por ley a acoger a todos los animales que sean entregados o estén abandonados. Y la situación resulta insostenible: el centro tiene capacidad para albergar únicamente a unos 150 animales, en su mayoría perros y gatos, pero todas las jaulas están llenas. La normativa, que exige hacer hueco a las nuevas entradas, provoca que estos animales solo tengan dos destinos posibles: adopción o sacrificio. El panorama no parece mucho más halagüeño en la protectora, que fue construida para acoger a unos 320 animales pese a que su población actual roza los mil. Los abandonos y las retiradas callejeras mantienen saturados ambos centros.

Dos de los cachorros entregados este mes en la protectora. / SUR

La supervivencia de los cachorros en refugios tan masificados supone una tarea casi imposible, como explica Manzano: «Por mucho que nos esforcemos, las camadas entran sin defensas, recién retiradas de la madre. Y contraen enfermedades por las que mueren o deben ser sacrificadas». La parvovirosis, especialmente contagiosa, causa estragos entre los perros más jóvenes, cuyo aparato digestivo es atacado por un virus que se ceba contra sus organismos en cuanto pierden la inmunidad maternal. También los brotes de moquillo resultan mortales para los animales más desprotegidos. Por eso la protectora lanza un grito de auxilio para concienciar sobre los riesgos que el abandono tiene sobre los cachorros: «No tenemos espacio para cumplir de forma escrupulosa con los procotolos, y el contagio es inevitable cuando hay tantos animales, pero los recién nacidos tienen los días contados por desgracia».

A los trabajadores y voluntarios de estos centros, que juegan con los animales, les curan heridas y los sacan a pasear para que las estancias sean lo menos dura posible, «se nos parte el corazón cuando vemos el estado de algunos cachorros». Para evitar el sacrificio, desde la protectora insisten en la necesidad de esterilizar a perros y gatos y de tomar conciencia sobre el compromiso que se establece con cada adopción. «No son jerseys que puedan devolverse porque no te gusta el color», explica Manzano, especialmente dolida con la reciente 'devolución' de Toby, al que adoptaron hace once años, cuando se inauguró el refugio: «Y ahora, cuando ya no puede con su alma, lo han dejado aquí, tan mayor. ¿Sabes cómo se te queda el cuerpo cada vez que ves su cara, esos ojos desorientados, sin entender qué hace aquí?».

Antes de las adopciones se pide a los nuevos dueños que rellenen cuestionarios, se les intenta sensibilizar sobre la importancia de la recogida responsable: «Ponemos filtros, y algunos incluso se enfadan por tener que pasarlos, pero aun así nos siguen devolviendo animales como si fueran camisas, a veces a los dos o tres meses, cuando ya ha pasado la novedad. Psíquicamente eso nos destroza». A veces el regreso resulta obligatorio, como en el caso reciente de una cachorra rescatada con quemaduras de cigarrillo en la barriga. El problema se repite en la perrera, donde cerca de mil animales son entregados cada año por sus dueños. A esta cifra se suman las retiradas por pérdida o abandono callejero. Este centro público organiza campañas para fomentar la adopción responsable, como las pasarelas de perros de la plaza de la Constitución, donde la entrega no puede ser inmediata para evitar que responda a caprichos o impulsos en lugar de ser una decisión meditada. Estas campañas están especialmente dirigidas a los niños «para que sepan que adoptar un animal es una responsabilidad para toda la vida».

La perrera tiene tres naves. Los animales recién recogidos permanecen en sus instalaciones al menos diez días, el plazo mínimo que marca la ley para que los dueños tengan la posibilidad de recuperarlos en caso de pérdida. Transcurrido este tiempo, tras una revisión veterinaria, hay dos opciones: que el centro declare al animal apto para ser entregado, en cuyo caso pasa a la nave de adopción siempre que haya espacio disponible, o que, por motivos de comportamiento o salud, sea declarado no apto para la adopción, y por tanto sea sacrificado. La protectora salva a muchos de los animales condenados a muerte. También algunos particulares. Pero la cifra de abandonos no para de crecer.