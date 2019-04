Empresas surgidas de la universidad comparten sus experiencias en Link by UMA SUR MÁLAGA. Viernes, 26 abril 2019, 00:02

Varias empresas spin-off, surgidas del ámbito universitario, han expuesto sus experiencias de éxito dentro de la tercera edición del University Business Ecosystem, celebrado ayer en el espacio Link by UMA. El objetivo de este encuentro era compartir todo el camino trazado por dichas empresas desde el germen de la idea hasta el resultado de transferencia de la investigación, tal y como explicó el vicerrector de Innovación Social y Emprendimiento, Rafael Ventura, al inicio del acto.

DQ Team, de la Universidad de Castilla la Mancha, Dail Software, de la Politécnica de Madrid, y Prificell, de la Universidad de Málaga, fueron algunas de las firmas de base tecnológica que narraron su trayectoria. Al encuentro podían asistir tanto alumnos como profesores e investigadores, ya que estaba enfocado a aprender a emprender. También participó como ponente invitada Cristina Mele, de la Universidad de Nápoles Federico II, quien impartió la ponencia titulada 'Innovating in practice: how to shape (startup) ecosystems'.