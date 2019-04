Empresas de alquiler de patinetes respaldan la normativa de Málaga, pero piden más espacio para aparcarlos Aunque las marcas criticaron que no habían tenido tiempo de reacción para adaptarse al nuevo bando y advierten que los aparcamientos señalados son insuficientes IGNACIO LILLO Málaga Jueves, 11 abril 2019, 00:33

Las empresas de alquiler consultadas ayer por SUR respaldaron abiertamente la regulación impulsada por el Ayuntamiento de la capital, aunque criticaron que no habían tenido tiempo de reacción para adaptarse. Además, advierten de que los 29 espacios de aparcamiento habilitados son claramente insuficientes para hacer frente a la demanda actual. No en vano, el alcalde,Francisco de la Torre, dijo ayer que hay sitio para más de 500, cuando en la ciudad ya se ofrecen en alquiler unas 2.000 unidades cada día.

Clara Vallvé, responsable en España de Bird, aplaude la actitud «innovadora y progresista» del equipo de gobierno, aunque reclama más comunicación con la ciudad. «Estamos contentos de que Málaga haya decidido tomar las riendas y habilitar puntos de aparcamiento, pero no nos ha dado tiempo de reacción para adaptarnos a la normativa», afirma. No en vano, esta marca fue una de las más afectadas por la retirada masiva que se llevó a cabo ayer. En este sentido, Vallvé muestra su respeto al bando, y asegura que tienen once personas permanentemente dedicados a vigilar que estén bien aparcados en la ciudad. «Lo de hoy ha sido un contratiempo», comenta, y asegura que su intención es adaptarse y seguir operando en Málaga, que es «la ciudad perfecta» y donde han tenido una muy buena respuesta por parte de los usuarios. Sobre el importe de las multas, todavía no han decidido si se le va a repercutir a los usuarios que los dejen mal, aunque anuncia campañas de sensibilización y otras medidas.

Gerard Sellarés, responsable en España de Wind, respalda la iniciativa municipal de crear espacios reservados para aparcar, pero advierte de que los 29 «se quedan muy cortos». Como ejemplo, comenta que Lisboa, que tiene un tamaño similar a Málaga, ya cuenta con más de 200 áreas para esta finalidad. «Son pocos sitios, hoy (por ayer) hemos metido 20 patinetes en cada hueco y no damos abasto». A ello, añade que algunos estaban ocupados por coches.

Paula Gallego, responsable de comunicación de Voi, coincide en aplaudir la iniciativa del Consistorio, del que –dice– ha sido «pionero» en España, aunque afectará a su negocio por la pérdida de flexibilidad. Sobre el bando, comenta que la empresa está trabajando para cumplir exactamente los requisitos municipales.