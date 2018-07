Los empresarios de polígonos de Málaga denuncian que en feria no les recogen las basuras José Carlos Calderón, Sergio Cuberos y Cecilio Rodríguez. Apoma afirma que en la fiesta grande de la ciudad la suciedad y la inseguridad son patentes en estas superficies PILAR R. QUIRÓS Málaga Martes, 31 julio 2018, 12:57

Con las vistas puestas en la Feria de Málaga, pero no precisamente para divertirse, comparecían esta mañana ante los medios de comunicación el presidente de la Asociación de Polígonos y Parques Industriales de Málaga (Apoma), Sergio Cuberos y los presidentes de los polígonos San Luis, José Carlos Calderón; y de Santa Barbara, Cecilio Rodríguez, para poner sobre la mesa un problema recurrente, como cuentan, que les ocurre año tras año por estas fechas. «En época de feria no se encargan ni de la limpieza de los polígonos ni de la seguridad; el Ayuntamiento sólo nos ve cómo una máquina registradora, pero no gasta nada en nosotros, ni se preocupa ni se ocupa».

Cuberos subrayó que desde el día 10 hasta el 21, Limasa no recoge las basuras en 16 polígonos y parques industriales de Málaga, que tienen 9,5 millones de metros cuadrados de suelo, 4.000 empresas y 60.000 trabajadores. «Alegan que deben atender a otras zonas de la ciudad por motivos de la feria, y a nosotros nos dejan totalmente desatendidos», subraya, alegando que además los polígonos la Estrella, San Luis, El Viso y Alameda, precisamente por su cercanía a la zona del Real generan un mayor número de residuos estos días. El presidente de Apoma ha hecho especial hincapié con la seguridad en los días festivos. Esto le ha dado pie a explicar que el sistema de videovigilancia, aprobado por el TSJA para los polígonos del Guadalhorce, Azucarera y Santa Bárbara, por contar con 819 infracciones, 605 y 1.156 al año, debíera estar ya funcionando, de hecho se licitaron las cámaras y se instalaron, pero un estudio técnico eléctrico deficitario por parte del Ayuntamiento, como explicó, ha impedido que el sistema de videovigilancia se pueda conectar para su funcionamiento.

Abundando en el problema de la basuras, Cuberos explicó que han hecho un estudio con la consultoría Green Globe, que estima que generan 150 toneladas de cartones, 20 de madera y 15 de plásticos todos los años, «por lo que no es de recibo que el Ayuntamiento aún no nos haya instalado la recogida selectiva», una cuestión que, por otra parte, es obligada según las directivas europeas. Por eso, demandó la puesta en marcha de tres nuevos Puntos de Concentración de Residuos (PCR) al igual del que existe ahora en Guadalhorce, ya que una vez retiradas las grandes cubas por parte de la nueva edil de Limasa, Teresa Porras, es obvio que hace falta estas instalaciones para recepcionar la gran cantidad de residuos que se generan en los parques empresariales. «No se pueden retirar las cubas de 5,5 metros cúbicos y pensar que todo lo que producimos como basura puede caber en los contenedores de 1.100 litros», explicó el presidente de Apoma, quien se quejó de que tras haber tenido de interlocución a Medio Ambiente y a Raúl Jiménez, ahora tienen que volver a empezar tras los cambios en el equipo de gobierno del PP.

Otro de los asuntos que les preocupa enormemente a los empresarios de los polígonos es que, sorpresivamente, muchos de éstos no están recepcionados por el Ayuntamiento, como por ejemplo El Viso, San Luis, Santa Teresa, Santa Cruz, Azucarera, La Estrella o Villa Rosa. «El alcalde se comprometió a recepcionarlos en esta legislatura, y a ocho meses de las elecciones nada ha cambiado», explicó muy crítico Cuberos, añadiendo que debían de solventarse antes una serie de obras de Emasa, que pudieran aprobarse en un próximo pleno extraordinario en este mes de agosto, en el que se abordarán presumiblemente las inversiones financieramente sostenibles.