Empodera Live recalará en Málaga los próximos 16 y 17 de septiembre «Tecnología cívica ante los retos globales» será la base de la XIII edición del congreso que reunirá en el Teatro Echegaray a referentes internacionales del mundo de la tecnología JAVIER BUDI Martes, 10 septiembre 2019, 18:06

Este próximo fin de semana el Teatro Echegaray acogerá, como en pasadas ediciones, la XIII edición de Empodera Live, un encuentro de referencia internacional que trata sobre el uso de la tecnología para mejorar el mundo. El eje central de este año «Tecnología cívica ante los retos globales» reunirá a 250 expertos y líderes a nivel mundial para dar una visión holística de cómo el uso social de la tecnología puede ayudar a la consecución de los retos globales que la sociedad actual demanda.

Durante los días 16 y 17 de septiembre, personalidades como María Sefidari, presidenta de la Fundación Wikimedia; Garrick Hileman, jefe de investigación de Blockchain.org, David Cuartielles, cofundador de Arduino y uno de los padres del Open Hardware o Shuyang Lin, cofundadora del PDIS Taiwán interactuarán con los participantes en un encuentro donde todo fluirá en el mismo espacio para que prime la retroalimentación con el público.

Así lo han confirmado en la su presentación en el ayuntamiento este martes los representantes de los organismos organizadores de Empodera Live, Yolanda Rueda, presidenta de la Fundación Cibervoluntarios, Ruth Sarabia, concejala de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Málaga, y Julio Andrade, miembro asociado del Instituto de Naciones Unidas para la Formación y la Investigación (Unitar por sus siglas en inglés).

El objetivo de estas jornadas es inspirar con iniciativas y líderes de todo el mundo que promueven el uso abierto, innovador e inclusivo de las tecnologías para alcanzar retos globales. «Es una cita obligada para los que trabajamos en el empoderamiento de la ciudadanía», remarcó la concejala que explicó que este año, además, contarán con una parte especial de #versoscivicos que narrarán poemas en la presentación de cada temática con el objetivo de unir las nuevas tecnologías con el arte.

Por su parte, Yolanda Rueda hizo referencia a Málaga como unas de las capitales de la comunicación social, que la ha convertido en una referencia. «Hacer tangible la tecnología» es uno de los propósitos para la presidenta de la Fundación Cibervoluntarios quien ha incidido en que se trata un encuentro con los asistentes, protagonistas de este congreso cuya retroalimentación será fundamental.

«Contamos con personas que contribuyen al interés general de la sociedad», afirmó Andrade haciendo referencia al equipo con el que cuenta Empodera Live. Por ello, remarcó los desafíos en temas como la pobreza, educación y salud como ejes entorno a los que giran este tipo de iniciativas.

Finalmente, aprovecharon para animar a inscribirse a aquellos que no lo hayan hecho en la página web www.empoderalive.org ya que el aforo es limitado ya que depende de la capacidad del Teatro Echegaray. Aquellos que no puedan acudir o no hayan obtenido una plaza podrán seguir todas las comparecencias en directo en webstreaming.