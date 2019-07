«Estoy emocionado porque es mucho dinero y le he arreglado la vida a un vecino del barrio» El vendedor que dio el premio, ayer en el puesto. / francis silva Un vendedor de la ONCE entrega un premio de 300.000 euros al contado y 5.000 euros al mes durante 20 años en el Camino de Suárez JUAN SOTO Málaga Martes, 16 julio 2019, 00:34

Cuando vio en la televisión que el primer premio del Sueldazo de la ONCE había recaído en el número 1.922 ya se puso nervioso. Alberto Navarro, el vendedor que ha entregado uno de los mayores premios del sorteo en la provincia, era consciente de que él había vendido ese número, pero no estaba seguro de si era la serie, que es, a la postre, la que permite obtener el premio más cuantioso. «Cuando me llamaron de la central me puse muy nervioso porque es mucho dinero y le he arreglado la vida a un vecino del barrio». En concreto, 300.000 euros al contado y 5.000 euros al mes durante 20 años, lo que suman en total un millón y medio de euros, que ha obtenido un vecino del Camino de Suárez.

Alberto Navarro apenas lleva cuatro años y medio en la ONCE pero conoce a la perfección a la mayoría de todos sus clientes. Trabaja los sábados en un puesto ubicado junto a la puerta del supermercado Más, por lo que todos los usuarios son también vecinos. «Esta mañana he hablado con él, pero prefiere mantenerse en el anonimato», resume. Sobre el agraciado apenas dice que tiene más de 50 años y que este premio «le va a permitir jubilarse antes de lo que había pensado».

Navarro asegura que este cliente siempre juega el mismo número, que en esta ocasión lo sacó por el terminal punto de venta (TPV). «Es un premio a la fidelidad porque siempre juega ese número. Se podría decir que es un premio a la fidelidad a un número, a la ONCE y a mi como vendedor. Es una alegría muy grande la que siento», resume.

A pesar del poco tiempo que lleva trabajando en la organización, el vendedor se ha aliado con la suerte y recuerda con orgullo que él ya entregó un décimo del Gordo de Navidad valorado en 35.000 euros. «Pero esto es otra cosa; una situación completamente diferente porque se trata de mucho dinero y va a ayudar mucho a esta persona». De momento no ha trascendido si el agraciado le hará un regalo a su vendedor.

Muchos curiosos

Tras conocerse la buena noticia, numerosos curiosos y vecinos pasaron por el puesto en donde se había entregado el premio para tratar de localizar al afortunado. Durante el resto de la semana el quiosco es atendido por Mónica Herrero, quien no paró de recibir felicitaciones en nombre de Alberto (que descansaba y el resto de la semana trabaja en otro barrio como 'correturno'). «Soy muy honrada y digo que yo no he entregado el premio, pero me he alegrado mucho por Alberto», resumía con una gran sonrisa en la boca.

El sorteo de este domingo tenía como protagonista al teatro Zorrilla de Valladolid, dentro de la serie monográfica que la ONCE dedica a las ciudades a escena, y ha dejado otro cupón premiado a las cinco cifras con 20.000 euros en Málaga, Vélez-Málaga y Cádiz respectivamente, también a través del TPV. Ha sido un sorteo con una fortuna muy repartido ya que ha llevado el resto de premios a Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Galicia y Comunidad Valenciana.