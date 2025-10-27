Emilio Alba abandona la jefatura de Oncología del Clínico: «En 35 años la supervivencia del cáncer ha pasado del 30% al 60%»

Emilio Alba (Archidona, Málaga, 1958), una leyenda de la oncología española y uno de los médicos malagueños más prestigiosos, pone fin a su etapa como ... jefe de Servicio de Oncología del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria de Málaga. No es una retirada, pues como él mismo ha explicado a SUR, va a seguir pasando consulta en este departamento, pero además va a dedicarse «en cuerpo y alma» a la Fundación Centro de Investigación y Terapias Avanzadas del Cáncer (CITAC), de la que es director científico, así como a las labores relacionadas con la Cátedra de Oncología de la Universidad de Málaga (UMA). Además, es vicepresidente del Colegio de Médicos. «Tengo el honor de decir que este servicio está entre los mejores de España, eso se debe al trabajo de muchas personas y también a mi trabajo», asegura. Es decir, los años que le quedan hasta la jubilación (tiene ahora 68), los va a emplear en formar a nuevos médicos, atender a sus pacientes y potenciar la investigación de excelencia relacionada con la oncología.

Publicada la plaza para sustituir a un histórico jefe de oncología tras más de tres décadas de servicio en Andalucía

La plaza de su jefatura de servicio ya ha sido publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), de forma que el procedimiento se encuentra ahora abierto para encontrar al sustituto de Alba, que ha dedicado más de 35 años a la oncología médica.

¿Con qué se queda? «Debo recordar lo que ha cambiando el cáncer en estos treinta y tantos años, estoy contento porque creo que el servicio va a seguir en muy buenas manos», recalca. Pero ¿qué se ha conseguido? «Primero, en estos años ha aumentado la supervivencia del cáncer de manera muy importante, la supervivencia ha pasado en ese tiempo del 30% a doblar ese número, llegando a casi el 60%, de hecho en la Fundación CITAC estamos comprometidos con lograr el objetivo que se ha marcado la Unión Europea de llegar al 70% de supervivencia en 2030; en segundo lugar, cuando yo llegué mucha gente se iba fuera a tratarse, pero ahora la inmensa mayoría tiene confianza en cómo se hace aquí en Málaga la oncología. Se tratan en la sanidad pública con nosotros», aclara.

«Le he dedicado 35 años a la oncología»

«Voy a seguir dedicado a la actividad asistencial, al desarrollo de CITAC y a la cátedra y me quedo muy tranquilo después de dedicarle 35 años al servicio», declara, para asegurar que el equipo comparte su idea de cómo son las cosas y las líneas maestras por donde debe seguir discurriendo el servicio.

En cuanto a la fundación cuya dirección científica lidera, este viernes se celebrará por primera vez el Comité Científico Externo que cuenta con cinco científicos de primer nivel para que «nos orienten», será en Google, porque «queremos hacer desarrollos muy potentes con inteligencia artificial (IA)». Este es, añade, «el pistoletazo científico» de la fundación, que aspira a convertirse en referencia de la colaboración público-privada en el ámbito de la investigación oncológica, como sucede con institutos científicos occidentales en diversos países y, sobre todo, en Cataluña o Madrid.

Asimismo, trabajan en traer «un grupo potente para investigar el envejecimiento y el cáncer, para estudiar la discordancia que existe entre la fecha que pone el carné de identidad y la edad biológica».

Las estructuras público-privadas como CITAC agilizan la captación de fondos para la investigación contra el cáncer

Tal y como explicó en una reciente entrevista concedida a SUR, la fundación es «una institución público-privada, y es verdad que la mayoría de los fondos son privados, pero la gobernanza es fundamentalmente pública. El presidente del patronato es el rector de la Universidad de Málaga. Este tipo de estructuras lo que hacen es atraer de una forma mucho más ágil fondos privados para que se investigue habitualmente en instituciones públicas, como son centros de investigación públicos u hospitales. Esto es el futuro», y puso su esperanza en generar una estructura como el BIOCAT de Cataluña, una región «que ha conseguido tener un ecosistema entre universidades, hospitales, centros de investigación, industrias, que son líderes en ciencias biosanitarias: me gustaría pensar que en Andalucía somos capaces de construir algo parecido entre todas las instituciones que tienen que ver algo en la investigación del cáncer».

Todo ello generará un polo biomédico como los existentes en Cataluña y en Madrid, comunidades que se comportan como «centros de atracción de compañías farmacéuticas y de diagnóstico, que son muy importantes ahora, de diagnóstico de biomarcadores genéticos, etc. Andalucía tiene un gran potencial a este nivel y en Málaga se dan los mimbres para intentarlo».

Además de los objetivos logrados en el aumento de la supervivencia del cáncer, el incremento de la calidad de vida de los enfermos y el hecho de haber recuperado la confianza pública en la sanidad andaluza a lo largo de estos 35 años, de manera que la inmensa mayoría de los afectados elige tratarse aquí, Alba, que se formó en el Hospital San Pablo de Barcelona, recuerda cuando llegó a la antigua sala de trabajo médico del Hospital Civil, a finales de los ochenta, «que daba a un jardín con palmeras y naranjos, yo lo llamaba el Hospital Central de Nairobi, por el sol que entraba y la belleza de aquella vista», recalca.

Alba ha explicado que fue en enero cuando comenzó a trabajarse en un escenario en el que él ya no sería el jefe de Servicio, un proceso que se ha llevado con discreción y naturalidad, aunque la plaza ya ha sido convocada oficialmente y el trámite avanza poco a poco. En unas semanas se conocerá el nombre de su sustituto.

Trayectoria

Emilio Alba es, sin duda, un referente internacional en la oncología, no sólo con relación a la práctica clínica, sino también en los apartados docente e investigador. Licenciado en Medicina por la Universidad de Málaga y doctorado con una tesis sobre los factores pronósticos en el cáncer de mama, hizo la especialidad en el Hospital de San Pablo de Barcelona. Después, volvió a Málaga, donde ha tratado a miles de pacientes con profesionalidad, humanidad y excelencia, generando un equipo de trabajo de primer nivel a su alrededor.

Dirige el Centro de Investigaciones Médico Sanitarias (CIMES) de la UMA y coordinó el Área de Oncología (CIMO) del Instituto de Investigación Biomédica de Málaga (IBIMA Plataforma BIONAND), además de haber sido durante algunos años director de la Unidad de Gestión Clínica Intercentros de Oncología del Hospital Universitario Virgen de la Victoria y del Hospital Regional Universitario de Málaga, ocupando importantes cargos en la sanidad privada también.

Ha publicado decenas de artículos en revistas científicas de primer nivel y pertenece a la ESMO (European Society of Medical Oncology) y a la ASCO (American Society of Clinical Oncology), además de haber ocupado cargos de primer nivel en sociedades médicas relacionadas con la oncología.