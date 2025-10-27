Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
En la imagen, el oncólogo Emilio Alba. SALVADOR SALAS

Emilio Alba abandona la jefatura de Oncología del Clínico: «En 35 años la supervivencia del cáncer ha pasado del 30% al 60%»

El prestigioso oncólogo va a seguir como adjunto y pasando consulta, pero empleará parte de su tiempo en su cátedra universitaria y en impulsar el inicio de la actividad de la Fundación Centro de Investigación y Terapias Avanzadas del Cáncer (CITAC)

José Antonio Sau

José Antonio Sau

Lunes, 27 de octubre 2025, 11:49

Comenta

Emilio Alba (Archidona, Málaga, 1958), una leyenda de la oncología española y uno de los médicos malagueños más prestigiosos, pone fin a su etapa como ... jefe de Servicio de Oncología del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria de Málaga. No es una retirada, pues como él mismo ha explicado a SUR, va a seguir pasando consulta en este departamento, pero además va a dedicarse «en cuerpo y alma» a la Fundación Centro de Investigación y Terapias Avanzadas del Cáncer (CITAC), de la que es director científico, así como a las labores relacionadas con la Cátedra de Oncología de la Universidad de Málaga (UMA). Además, es vicepresidente del Colegio de Médicos. «Tengo el honor de decir que este servicio está entre los mejores de España, eso se debe al trabajo de muchas personas y también a mi trabajo», asegura. Es decir, los años que le quedan hasta la jubilación (tiene ahora 68), los va a emplear en formar a nuevos médicos, atender a sus pacientes y potenciar la investigación de excelencia relacionada con la oncología.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Zona de Bajas Emisiones de Málaga: comprueba si podrás circular con tu vehículo
  2. 2 Multa de 15.000 euros a un colegio: una profesora lee a toda la clase el correo de un padre que denunciaba el acoso que sufría su hija
  3. 3 Málaga sale del aviso amarillo por lluvias en una jornada con temperaturas en descenso
  4. 4 Sobresalto de madrugada en Teatinos: arde una extensión «grande» de matorral en el parque de La Laguna
  5. 5 Aemet amplía su alerta por fuertes lluvias y tormentas en Andalucía a cinco provincias este domingo
  6. 6 Evacúan grave a un hombre de 40 años tras una reyerta en Antequera en la que recibió un botellazo
  7. 7

    Un espectacular Málaga puede con todo en La Rosaleda y golea con uno menos (4-1)
  8. 8 Arkyn, la heladería de los superhéroes que se atreve a abrir junto a Inma
  9. 9

    Los populares van de boda: se casa la concejala de Juventud de Málaga
  10. 10 Un condenado en Málaga tras admitir que abusó de una menor con un 66% de discapacidad se libra de la cárcel

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Emilio Alba abandona la jefatura de Oncología del Clínico: «En 35 años la supervivencia del cáncer ha pasado del 30% al 60%»

Emilio Alba abandona la jefatura de Oncología del Clínico: «En 35 años la supervivencia del cáncer ha pasado del 30% al 60%»