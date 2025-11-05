Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El embalse de El Limonero fue inaugurado en 1983. Migue Fernández

El embalse de El Limonero, que protege a Málaga de riadas, 'pierde' el 40% de su capacidad

La Junta de Andalucía formaliza un gran aumento de su seguridad ante avenidas del Guadalmedina, lo que se logra permitiendo un menor llenado

Chus Heredia

Chus Heredia

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 00:18

Muchos embalses pierden capacidad con los años. Y para eso se realizan con alguna frecuencia batimetrías, procesos tecnológicos que permiten conocer la geografía del fondo. ... El arrastre de sedimentos está detrás de lo que se conoce como aterramiento en la mayoría de los casos. Lo que no es habitual es un 'cambio tan drástico' como el que se acaba de producir en el embalse de El Limonero, que, desde 1983, protege a Málaga de las avenidas del Guadalmedina. Desde el 1 de noviembre, su capacidad ha pasado de 22,34 hectómetros cúbicos a 14, tal y como figura en la red Hidrosur. Este diario ha preguntado a la Junta de Andalucía el motivo de este cambio a priori tan sorprendente.

Te puede interesar

