Emasa asumirá más competencias en la prevención de inundaciones La empresa de aguas gestionará el estado de las redes de pluviales y de los arroyos, que hasta ahora no recaían en ningún organismo municipal FRANCISCO JIMÉNEZ MÁLAGA. Viernes, 18 enero 2019, 00:04

Emasa asumirá la gestión de la redes de pluviales de la capital, después de que la propia empresa municipal de aguas advirtiera en un informe trasladado al Consejo Social de la Ciudad del riesgo de inundaciones que conlleva el hecho de que el mantenimiento y conservación de tanto de las tuberías que canalizan las aguas de lluvia como de los ríos y arroyos que discurren por la ciudad no recae en ningún organismo municipal.

Actualmente, Protección Civil se encarga de supervisar el estado de los cauces para informar al Consistorio de los puntos críticos donde hace falta intervenir para garantizar la correcta evacuación de las aguas. A partir de ahí, las actuaciones se las reparten, de forma puntual, distintos entes municipales como Emasa, la Gerencia de Urbanismo o el Área de Servicios Operativos, pero ninguno de ellos se encarga de hacer un seguimiento continuo de las canalizaciones.

Ante esta situación, el Ayuntamiento de Málaga ya está trabajando en una encomienda de gestión a la empresa pública de aguas, que sí que tiene competencias sobre la distribución del agua potable, la evacuación de las residuales y su depuración. Y anticipándose a la materialización de ese encargo, que vendrá dotado económicamente, Emasa ya ha convocado un concurso público para contratar durante un año los servicios de una empresa de apoyo para los trabajos de conservación y mantenimiento no sólo de las redes pluviales, sino también para mejorar la capacidad de drenaje en superficie y potenciar la separación de redes para que las aguas pluviales no compartan tuberías con las residuales. No en vano, éste es uno de los principales puntos débiles de la ciudad ante fuertes precipitaciones, ya que la mitad del alcantarillado cuenta aún con un sistema unitario, de forma que cuando las nubes descargan fuerza se colapsan anegando calles y, además, provocando vertidos de residuos al 'reventar' las alcantarillas.

Los trabajos de mantenimiento por un año han salido a concurso por 1,5 millones de euros

El contrato, que ha salido a concurso con un presupuesto máximo de 1,5 millones de euros, contempla labores de renovación y ampliación de las redes de pluviales y saneamiento, la retirada de vertidos no controlados tanto en los aliviaderos de las playas como en los ríos y arroyos, además de realizar tareas de limpieza y acondicionamiento en los cauces y márgenes mediante la retirada de vegetación y residuos sólidos.

Además, el pliego de condiciones también recoge actuaciones preventivas y correctivas en situaciones de alerta por fuertes lluvias. En estos casos, la adjudicataria deberá movilizar al personal necesario para revisar el estado de los imbornales, rejillas y elementos de captación de aguas pluviales de los puntos más críticos y, una vez que empiece a llover, atender los avisos que surjan.