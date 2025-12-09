Elisa Pérez de Siles le achaca a Dani Pérez «ligereza» porque Pedro Sánchez no ha contestado al alcalde de Málaga

La respuesta del portavoz socialista en el Ayuntamiento de Málaga, Dani Pérez, la semana pasada indicando que la carta que el alcalde de Málaga, Paco de la Torre, había escrito al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, iba a ser contestada ... , porque «el presidente siempre responde» ha sentado como un jarro de agua fría al regidor y al equipo de gobierno del PP, donde se lamentan que de cuatro cartas escritas al presidente del Gobierno y a tres ministros (agosto, octubre, noviembre y diciembre en 2024), sólo hayan contestado una.

Todas las misivas giran en torno al tema que tanto le preocupa en los últimos tiempos a Paco de la Torre, y que se basa en la creación de una tasa de pernoctación turística, que cifra en dos o tres euros por noche en vivienda turística, para que de alguna forma se pueda suplir el uso que se hace turísticamente de estas viviendas y lo recaudado pudiese revertir en la ayuda para el alquiler a las familias vulnerables.

El planteamiento que hace el alcalde en estos escritos es que se pudiese gestionar a través de un impuesto turístico, de tal forma que para ello habría que modificar la Ley de Haciendas Locales (del Estado) y que cada municipio pudiese decidir si pone en marcha esta tasa y lo recaudado sería finalista para las ayudas en materia de vivienda.

Las cartas, a las que ha tenido acceso este periódico, las ha dirigido el regidor al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como ya se ha informado en este periódico, y que envío en noviembre de 2024, hace más de un año; así como al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez y al ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu.

De estas misivas, la portavoz popular, Elisa Pérez de Siles, que sale en defensa de su jefe y de la labor del equipo de gobierno del PP, deja bien claro que sólo ha tenido la deferencia de contestar Jordi Hereu, y que aunque su respuesta al alcalde no ha sido favorable en cuanto a sus peticiones, al menos ha contestado, «que es el mínimo trato cortés y educado que se espera cuando se trata entre instituciones».

La carta del alcalde de Málaga al presidente del Gobierno.

Como explica Pérez de Siles, el alcalde de Málaga representa como regidor a la ciudad de Málaga, sea del partido que sea, de tal manera que no contestarle es hacerle un feo a la ciudad de Málaga, «hacerla de menos».

La portavoz popular está disgustada con la «ligereza» de Dani Pérez al decir que Pedro Sánchez contesta siempre, «se ve que lo desconoce y que debería informarse un poquito mejor». Pero no deja ahí la cosa y añade que esa «es la misma ligereza que han tenido con el caso de presunto acoso sexual de su compañero de Torremolinos (el secretario socialista en este municipio, Antonio Navarro); se ve que están muy descentrados los socialistas», que añadía con una importante carga de profundidad sobre este asunto del que se viene hablando con intensidad estos días en los pasillos de la Casona.

«La ligereza y la poca profundidad que muestran en todos los asuntos es clara en esta y otras cuestiones, ya que los socialistas deberían haber sido mucho más proactivos en la denuncia por presunto acoso sexual de su secretario general en Torremolinos».

En cuanto a la propuesta de Dani Pérez de que lo que debe hacer el alcalde es escribirle una carta al presidente de la Junta, Juanma Moreno, para que ponga en marcha la tasa turística, la popular indica que el alcalde no tiene que escribirle al presidente de la Junta «con el que tiene una relación fluida, y le llama habitualmente por teléfono, lo que ya quisiera poder hacer con el presidente y los ministros, y que puesto que no puede, no le queda otra que escribirles». Además subraya que la tasa turística, que recaudaría la Junta, no tendría por qué ser finalista, ni revertir en su totalidad en el municipio de Málaga, por eso el equipo de gobierno del PP sigue apostando por el impuesto turístico desde el Gobierno. «El alcalde ve una fórmula mucho más directa cambiando la Ley de Bases de Régimen Local, los municipios que quisieran se acogerían, y lo recaudado sería finalista para la ayudas y subvenciones en materia de vivienda».

Pérez de Siles profundiza aún más en uno de los temas preferidos del alcalde, la segunda descentralización a favor de los ayuntamientos, ya que la administración más cercana es la local, indica, y «debe realizarse esta segunda descentralización porque los ayuntamientos ya de hecho asumen competencias que no les son propias para defender a sus vecinos como hacemos en Málaga con la educación o la vivienda», puntualiza.