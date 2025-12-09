Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La portavoz popular, Elisa Pérez de Siles, en una intervención en el pleno. Archivo / ÑIto Salas
La Casona del Parque

Elisa Pérez de Siles le achaca a Dani Pérez «ligereza» porque Pedro Sánchez no ha contestado al alcalde de Málaga

Afirma que De la Torre ha escrito cuatro cartas al presidente del Gobierno y a los ministros, y sólo le ha respondido Jordi Hereu. La popular indica que «están descentrados los socialistas» con la denuncia a su compañero en Torremolinos

Pilar R. Quirós

Pilar R. Quirós

Málaga

Martes, 9 de diciembre 2025, 00:26

Comenta

La respuesta del portavoz socialista en el Ayuntamiento de Málaga, Dani Pérez, la semana pasada indicando que la carta que el alcalde de Málaga, Paco de la Torre, había escrito al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, iba a ser contestada ... , porque «el presidente siempre responde» ha sentado como un jarro de agua fría al regidor y al equipo de gobierno del PP, donde se lamentan que de cuatro cartas escritas al presidente del Gobierno y a tres ministros (agosto, octubre, noviembre y diciembre en 2024), sólo hayan contestado una.

Te puede interesar

