Ediles al borde de un ataque de nervios: De la Torre busca a un número dos De la Torre, con 'su Teresa Porras'. / SUR La Casona del Parque Más alla de «su Paco y su Teresa» todos están en el aire. Entre las novedades suenan con fuerza Adela Utrera, Avelino Barrionuevo y Jacobo Florido PILAR R. QUIRÓS Málaga Jueves, 4 abril 2019, 00:13

Si la primavera la sangre altera, hay otro factor que se suma al cambio de estación y que experimentan estos días los ediles populares y los que aspiran a serlo: el alcalde fabrica su lista municipal y busca a su número dos. Ya saben que De la Torre gusta de dar la sorpresa con un independiente o alguien más mediático en los primeros puestos. Se ve que en este mandato municipal la tercera, Elvira Maeso, no ha dado de sí lo que esperaba y la ha ido bajando de puestos en las sucesivas crisis de gobierno y todo apunta a que podría no repetir. Eso para empezar.

En cuanto a las nuevas adquisiciones viene sonando en los pasillos desde hace tiempo que el regidor podría rescatar a Adela Utrera, que ya creara junto a la Asociación Mujer Siglo XXII un servicio de apoyo a la mujer maltratada, que acabaría firmando un convenio con con el Ayuntamiento. Tiene un perfil mediático que es justamente lo que ahora ha buscado Pablo Casado para sus listas al Congreso de los Diputados. Pero Utrera no tendría por qué ir necesariamente de número dos en el caso de que entrase en la lista, y lo que sí es meridiano es que De la Torre busca un número dos que haga con él un buen tándem para arrancar.

Con quien De la Torre sí cuenta es con 'su Paco y con su Teresa', frase que usan a modo de broma en las filas populares. Si el asunto de Villas del Arenal, que investiga la Fiscalía Anticorrupción no va a más antes de las elecciones municipales del 26 de mayo, pese a que tienen que ir a declarar a finales de este mes Pomares y Porras, ambos dos irían de cabeza a la lista.

Adela Utrera.

Mientras niños de un colegio jugaban ayer a moros y cristianos en los jardines de Pedro Luis Alonso a los que se asoma el despacho del alcalde, la lucha velada de los ediles populares para entrar en la lista en estos últimos días no amaina. Y más nerviosos se ponen aún, al borde de un ataque, cuando se van enterando que, además, hay nuevas adquisiciones. Todos quieren estar entre los diez primeros puestos, los que a juicio de la mayoría están asegurados. Lo cierto es que en la bancada masculina, el asunto se antoja más difícil. De ahí que el viceportavoz Mario Cortés llevara un tiempo trabajándose su sitio en las listas al Congreso de los Diputados como número 3, al igual que Raúl Jiménez dio el salto a la Junta nada más que pudo. Parecía más despejada la cosa varonil, pero estos últimos días se ha animado tanto que, contando los que están y los que están por llegar, apenas salen los números. El movimiento de fichas de Cortés salió adelante y parece más que obvio que Avelino Barrionuevo, hasta ahora diputado en el Congreso, podría tener papeletas de entrar en la lista municipal. Un lugar decente sería estar entre los diez primeros de la lista, y con Barrionuevo parece que podría haber consenso.

No podría dejar fuera el alcalde a su actual número dos como portavoz, Carlos Conde, pero no tendría tan fácil ser el número dos de la lista. Si cuentan, De la Torre, Barrionuevo, Conde y Pomares ya suman cuatro, por lo que el quinto puesto estaría disputadísimo. También suena como novedad el diputado provincial Jacobo Florido. Además, De la Torre también sería de hacerle un hueco a su concejal José del Río, que ha venido siendo hasta ahora parte de su guardia pretoriana junto a Porras, Pomares, Andrade (ahora en Cifal) y Raúl López (en Smassa). Podría pensarse que esta es la ocasión es la de Ruth Sarabia, actual directora general de Derechos Sociales, que aunque ha sonado otras veces para debutar no lo ha hecho. Se comenta entre los populares que el hecho de que su marido, Julio Andrade, fuese concejal también lo frenaba. Como ya no se da esta tesitura, habría que ver si el alcalde finalmente cuenta con ella.

También se escucha, pero con menos ímpetu Juande Villena, reconocido casadista, que podría ser la aportación del presidente nacional del partido, pero no se sabe si habrá otro as en la manga del tipo Pablo Montesinos, que diera un impulso a la lista municipal por Málaga. No se olviden que Málaga es el ayuntamiento más grande en el que gobierna el PP, un bastión desde hace casi 25 años inexpugnable que no querrían perder bajo ningún concepto. La mayoría de los interesados se enterarán, como gusta de hacer De la Torre, el último día a última hora. La partida está sobre la mesa. Hagan juego.