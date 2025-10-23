Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Personas sin techo en las instalaciones del aeropuerto. Sur

El drama de quedarse sin casa en Málaga: 65 familias en situación extrema están en lista de espera

El obispo de Málaga alerta en su última carta pastoral del «problema gravísimo» del acceso a la vivienda en la provincia y Melilla

Jesús Hinojosa

Jesús Hinojosa

Málaga

Jueves, 23 de octubre 2025, 13:14

Comenta

El caso del anciano de Torremolinos que se suicidó este martes cuando iba a ser desahuciado de su vivienda ha vuelto a poner de ... manifiesto la cruda realidad de muchas personas que se ven abocadas a quedarse sin un hogar en el que poder vivir. Este jueves, el grupo municipal de Con Málaga (IU y Podemos) en el Ayuntamiento de Málaga ha hecho pública una respuesta del equipo de gobierno en la que se ofrecen los últimos datos del denominado comité Fres, una herramienta del Consistorio para facilitar una vivienda pública a personas vulnerables que se encuentran en una situación de extrema necesidad.

