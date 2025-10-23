El drama de quedarse sin casa en Málaga: 65 familias en situación extrema están en lista de espera

El caso del anciano de Torremolinos que se suicidó este martes cuando iba a ser desahuciado de su vivienda ha vuelto a poner de ... manifiesto la cruda realidad de muchas personas que se ven abocadas a quedarse sin un hogar en el que poder vivir. Este jueves, el grupo municipal de Con Málaga (IU y Podemos) en el Ayuntamiento de Málaga ha hecho pública una respuesta del equipo de gobierno en la que se ofrecen los últimos datos del denominado comité Fres, una herramienta del Consistorio para facilitar una vivienda pública a personas vulnerables que se encuentran en una situación de extrema necesidad.

El último proceso selectivo de este comité, celebrado el pasado 3 de junio, eligió a un total de 30 familias en riesgo de exclusión social para facilitarles un techo y dejó una lista de suplentes de 65 personas que tendrán que seguir esperando a que se queden disponibles viviendas sociales que el Ayuntamiento reserva para dar respuesta a los casos de mayor necesidad.

Según los datos facilitados a Con Málaga, para atender al cupo de mayores de 65 años, el comité seleccionó a 7 familias y dejó a 19 en lista de espera. En el cupo de movilidad reducida, fue atendida una familia, y cinco se quedaron en espera. Idénticos números registró el cupo de personas víctimas de violencia de género y, en el caso de familias de hasta tres miembros, 13 pudieron ser atendidas, y 22 quedaron en espera (de las que 16 disponen de lo que se denomina como itinerario personalizado de reinserción). En el caso de familias de más de tres miembros, fueron seleccionadas 8 pero 14 se quedaron fuera.

La portavoz adjunta de Con Málaga, Toni Morillas, ha demandado un mayor esfuerzo de la administración local para poder atender a las personas que se quedan sin hogar. «En el histórico del Instituto Municipal de la Vivienda, algunas de estas personas se mueren esperando esta solución», ha apuntado. «En lista de espera hay personas desahuciadas con menores y sin recursos», ha señalado.

Cáritas atendió a casi un millar de personas sin techo en 2024

Por su parte, justo esta semana, el obispo de Málaga, José Antonio Satué, ha publicado una carta pastoral titulada 'Sin hogar pero con sueños', en la que aborda "el problema gravísimo para muchas personas y familias" del acceso a la vivienda. "Si esta es la realidad de muchos que llevan una vida aparentemente 'normalizada', ¿cómo será entonces la de tantos hermanos y hermanas empobrecidos?", remarca.

"En 2024, Cáritas acompañó a 917 personas sin hogar en Málaga y Melilla, y constató cómo el 'sinhogarismo' se prolonga en el tiempo: el 13% lleva más de cinco años viviendo en la calle. Esta situación no supone solo un problema de pobreza material; significa no tener acceso a salud, protección social y participación comunitaria. De hecho, el 52,7% de las personas sin hogar en Málaga no están empadronadas, lo que les impide acceder a prestaciones básicas", indica Satué en su carta.

En ella, dice que la Iglesia exige a las administraciones "políticas eficaces que garanticen el derecho a la vivienda para los jóvenes y sus familias", pero también llama a sumarse a las reivindicaciones de Cáritas reclamando que se facilite el empadronamiento a los sin techo, creando recursos para familias con menores, acogiendo a los solicitantes de protección internacional, mejorando la atención en salud mental, reforzando los servicios sociales y estableciendo «mecanismos de participación para las personas sin hogar».

«No basta con ofrecer asistencia: debemos abrir caminos de inclusión, donde cada persona pueda desarrollar su proyecto de vida. ¡Ojalá nuestras comunidades cristianas puedan ofrecer a tantas personas sin hogar el cariño y, cuando sea posible, el techo que precisan!», concluye José Antonio Satué.