Un drama que persiste. Los vecinos del barrio de Gamarra, concretamente en la zona de la Plaza de Basconia y el Pasaje Urbasa, han alzado ... la voz ante una serie de problemas que afectan la calidad de vida en su comunidad. Según reportan, cada mañana la zona amanece en un estado deplorable, con mobiliario en la vía pública, basura esparcida por las aceras y una falta de limpieza evidente que ha generado malestar entre los residentes.

Una de las principales quejas tiene que ver con el mal uso de los contenedores de residuos. A pesar de que hay indicaciones claras de que los muebles y objetos voluminosos no deben dejarse frente a los contenedores en momentos determinados, los vecinos aseguran que estos siguen siendo depositados en las inmediaciones de los mismos, creando un caos visual y de higiene.

El servicio de recogida de muebles y enseres pasa los jueves por la mañana, lo que deja a los vecinos con la incómoda necesidad de tirar la basura sobre los muebles abandonados.

Además, algunos vehículos estacionados ilegalmente dificultan aún más el paso peatonal. Un camión permanece estacionado en el paso de cebra, junto a otro coche, bloqueando el acceso a personas con movilidad reducida o carritos de bebé. A pesar de que los vecinos han llamado a la policía, no han recibido respuesta en más de una hora.

La situación se agrava con la presencia de heces de perro en las aceras y la acumulación de basura entre los coches.

Controversia por el asfaltado de calles en Pedregalejo

Los vecinos de Pedregalejo celebran (o no) el reciente asfaltado de calles como Conde de las Navas y Pintor José Ponce, una iniciativa que mejora la seguridad y el acceso en la zona. Sin embargo, la medida ha generado ambivalencia entre los residentes, quienes agradecen la mejora pero expresan su preocupación por la falta de aparcamiento. Muchos se quejan de que, aunque la renovación beneficia la estética y la movilidad, la eliminación de espacios de estacionamiento está dificultando la vida diaria, especialmente en un barrio con alta demanda de plazas para vehículos.