Dos trenes del Cercanías entre Málaga y Fuengirola no circulan y dejan tirados a cientos de viajeros

Una incidencia ha afectado este lunes 1 de diciembre a los usuarios de la línea de Cercanías entre Málaga y Fuengirola a primera hora de ... la mañana. Según ha informado el canal oficial sobre el estado de la circulación del servicio, el tren con salida a las 6.50 horas de la estación Málaga Centro con destino Fuengirola no ha prestado servicio en todo su recorrido, al parecer, por falta de maquinista, según fuentes consultadas por SUR.

De esta forma, los viajeros han sido encaminados al siguiente tren. Igualmente, el tren con salida prevista a las 7.40 horas de la estación de Fuengirola con destino a Málaga Centro tampoco ha prestado servicio. Los usuarios de este trayecto también han sido emplazados al siguente trayecto.

Finalmente, sobre las 8.46 horas, el canal ha informado de que se ha subsanado la incidencia de manera que los trenes «irán recuperando su frecuencia de paso de manera de manera progresiva».