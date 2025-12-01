Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Salvador Salas / Archivo

Dos trenes del Cercanías entre Málaga y Fuengirola no circulan y dejan tirados a cientos de viajeros

Estos trenes no han prestado servicio a primera hora de la mañana de este lunes, al parecer, «por falta de maquinista»

Rossel Aparicio

Rossel Aparicio

Málaga

Lunes, 1 de diciembre 2025, 10:50

Comenta

Una incidencia ha afectado este lunes 1 de diciembre a los usuarios de la línea de Cercanías entre Málaga y Fuengirola a primera hora de ... la mañana. Según ha informado el canal oficial sobre el estado de la circulación del servicio, el tren con salida a las 6.50 horas de la estación Málaga Centro con destino Fuengirola no ha prestado servicio en todo su recorrido, al parecer, por falta de maquinista, según fuentes consultadas por SUR.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Zona de Bajas Emisiones de Málaga empieza a multar: afectará a más de 15.000 vehículos diarios
  2. 2 Lo básico que tienes que saber de la Zona de Bajas Emisiones en Málaga: guía práctica y resumida
  3. 3 Las farmacias andaluzas podrán renovar tratamientos de pacientes crónicos
  4. 4 Arden dos coches en Málaga y provocan grandes humaredas: uno junto a los juzgados y otro en el Limonar
  5. 5

    «Ser reservista voluntario es un honor que recomiendo a todo el mundo»
  6. 6 Tren de borrascas en el inicio de diciembre: cuatro frentes dejarán lluvias en Andalucía toda la semana
  7. 7 Un conductor, que cuadruplicaba la tasa de alcohol, empotra su coche contra un poste del tranvía en Torre del Mar
  8. 8 SUR se muda a la plaza de Félix Sáenz
  9. 9

    La secretaria general de Podemos pide a Pedro Sánchez que no autorice la Torre del Puerto en Málaga
  10. 10 Más de un millar de personas claman en Málaga contra la asfixia de los autónomos: «Sin nosotros no hay empleo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Dos trenes del Cercanías entre Málaga y Fuengirola no circulan y dejan tirados a cientos de viajeros

Dos trenes del Cercanías entre Málaga y Fuengirola no circulan y dejan tirados a cientos de viajeros