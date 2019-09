Cuando el dolor de cabeza hace la vida imposible: 200.000 malagueños sufren migraña La migraña afecta más a las mujeres. / SUR Una dolencia que es como recibir un martilleo continuo en una parte del cráneo ÁNGEL ESCALERA Málaga Viernes, 13 septiembre 2019, 01:06

«Parece que la cabeza me va a estallar de un momento a otro. Es como si me golpeara un martillo sin piedad en una parte del cráneo. El dolor me aparece cuando menos me lo espero y me impide trabajar». Así definen la migraña las personas que sufren los efectos de ese dolor de cabeza, un padecimiento neurológico que afecta a unos 200.000 malagueños. La migraña, que está incluida dentro de las cefaleas (dolores de cabeza), se caracteriza por ser una dolencia localizada en un lado de la cabeza, en la región frontoparietal. Es un dolor pulsátil y opresivo que hace la vida imposible y que es la primera causa de discapacidad en los menores de 50 años. Ayer se celebró el Día Mundial de Acción contra la Migraña.

El dolor, que se incrementa cuando el paciente está de pie, se manifiesta con signos asociados como trastornos visuales, náuseas, vómitos y depresión. Guardar reposo en cama y permanecer en una habitación a oscuras producen un cierto alivio. Junto a ello, lo mejor es seguir el tratamiento fijado por el médico. La etapa de edad de mayor incidencia de este intenso dolor de cabeza abarca de los 20 y los 50 años. Las crisis pueden durar entre cuatro horas y tres días.

«La migraña es mucho más que un dolor de cabeza: es una enfermedad neurológica muy discapacitante, con una alta prevalencia y con un gran impacto en la vida de los pacientes, pero, a pesar de ello, es todavía una enfermedad infradiagnosticada e insuficientemente tratada y reconocida», aseguró la coordinadora del Grupo de Estudios de Cefaleas de la Sociedad Española de Neurología (SEN), Sonia Santos,

Afecta más a las mujeres

En España, más de cinco millones de personas padecen ese dolor de cabeza, de las que el 80 por ciento son mujeres. Un problema que agudiza la situación es que en el 75 por ciento de los casos, los pacientes tardan más de dos años en ser diagnosticados, lo que impide que reciban el tratamiento más adecuado. Entre las causas del retraso diagnóstico está el hecho de que la persona afectada no consulta con un médico hasta que el dolor se cronifica. Además, muchas cefaleas primarias comparten rasgos clínicos similares. Asimismo, los síntomas de un ataque de migraña varían considerablemente entre las personas que los sufren, por lo que el diagnóstico de los diferentes tipos de los dolores de cabeza puede no ser fácil, explicó la doctora Santos.

Esta neuróloga indicó que «la migraña es una enfermedad de difícil manejo que precisa realizar de forma frecuente ajustes en su tratamiento. Aparte, en determinadas ocasiones, puede resultar complicado obtener resultados satisfactorios a corto plazo». No obstante, en estos momentos se dispone de varias posibilidades terapéuticas para el tratamiento de los ataques de migraña y para su prevención. La elección de uno u otro tratamiento debe ser individualizada y en función de las características de cada paciente, precisó Sonia Santos.

Esta experta puso de relieve que todo paciente con migraña crónica o los que tengan migraña episódica, con más de tres crisis al mes, deben recibir tratamiento preventivo. El tratamiento farmacológico debe combinarse siempre con pautas de estilo de vida y rutinas, como, por ejemplo, mejorar la calidad del sueño y evitar la obesidad y el sedentarismo, subrayó la neuróloga.

Otro dolor de cabeza frecuente es la cefalea tensional. Esta dolencia no provoca una incapacidad tan manifiesta con la migraña, pero también es muy molesta. El dolor es continuo, pero más tolerable que el migrañoso, no se da asociado a los vómitos y puede durar hasta varios días. Se localiza en la nuca y en el occipucio. Los efectos directos de la cefalea tensional son: nerviosismo, irritabilidad y estado de alerta. La cefalea tensional también es más común entre las mujeres.