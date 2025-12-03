Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Las personas con discapacidad, en una jornada de reivindicación haciendo uso de los carriles bici en diciembre de 2016, cuando fue aprobado en pleno, pero no se trasladó a la ordenanza. P. R. Q.
La Casona del Parque

El que la sigue la consigue: las personas con discapacidad ya pueden usar el carril bici en Málaga

El Ayuntamiento posibilita por fin, nueve años después de haberse aprobado en el pleno, que el uso de esta infraestructura sea un derecho para este colectivo. Hoy, Día mundial de las personas con discapacidad ·

Pilar R. Quirós

Pilar R. Quirós

Málaga

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 00:35

Comenta

Hoy se celebra el Día mundial de las personas con discapacidad, y las que viven en Málaga capital están de enhorabuena. La Agrupación de Desarrollo ... Málaga Accesible, que cuenta en su haber con más de 80 asociaciones que luchan por los derechos y mejora de la calidad de vida de las personas con diversidad funcional, consiguió en el pleno de abril de 2016 lo que ellos pensaban que iba a ser una gran conquista.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

