El que la sigue la consigue: las personas con discapacidad ya pueden usar el carril bici en Málaga

Hoy se celebra el Día mundial de las personas con discapacidad, y las que viven en Málaga capital están de enhorabuena. La Agrupación de Desarrollo ... Málaga Accesible, que cuenta en su haber con más de 80 asociaciones que luchan por los derechos y mejora de la calidad de vida de las personas con diversidad funcional, consiguió en el pleno de abril de 2016 lo que ellos pensaban que iba a ser una gran conquista.

Fue una de las sesiones más emocionantes que se recuerdan en el Ayuntamiento de Málaga. Una fila enorme de personas con sus sillas de rueda intentando acceder a un salón pensado para los que entrar a pie y suben unas escaleras para poder acomodarse en el público. El fastidio de no poder acceder se subsanaba con el hecho de que la presión del colectivo y la oposición a la entonces edil popular Elvira Maeso, responsable de Movilidad, conseguía que se modificase un acuerdo para borrar el odioso «estudiar» y que quedase meridianamente claro que el uso de los carriles bici era un derecho que tenían las personas con discapacidad en sus sillas de ruedas, y que sería realidad en tres meses tras incluirse en la ordenanza de Movilidad. Pero, como la voluntad política es vital, el sueño se desvaneció entre informes negativos en contra y falta de compromiso.

Ampliar De izquierda a derecha, Alfredo del Pablos, Gracia Acedo y Paco Torres, durante la intervención en un pleno de la ciudad para reivindicar sus derechos. P. R. Q

Las personas con discapacidad, capitaneadas por el presidente de la agrupación de desarrollo Málaga Accesible, Alfredo de Pablos, empezaron una campaña sin cuartel para defender el uso del carril bici. La mayoría de las calles de Málaga tiene adoquines. Ahora, cierre los ojos, móntese en una silla de ruedas, y muévase mientras su espalda y sus lumbares van dando saltitos mientras se desplaza por la ciudad, amén de que no haya socavones y desperfectos, una circunstancia que los padres que han llevado a sus hijos en los cochecitos reconocerán perfectamente. Una carrera de obstáculos sin final.

Sin embargo, los carriles bici están especialmente construidos para la rodadura de las ruedas de las bicis, y también de las ruedas de las sillas que usan las personas con discapacidad, de tal forma que su uso les va a cambiar la vida.

Este martes, día previo a la celebración de su Día internacional, daban botes de alegría. Sí, físicamente no pueden hacerlo, pero si uno se lo propone se puede hasta volar con la imaginación. La alegría asomaba a sus rostros, los de unos luchadores que sólo quieren tener los mismos derechos que tenemos los demás. El artículo 39.3 de la Ordenanza de Movilidad se ha reinterpretado, de tal forma que los «peatones usuarios de monopatines, patines y patines sin motor» comprende igualmente a los «usuarios de sillas de ruedas diseñadas específicamente para la movilidad personal, con o sin asistencia eléctrica, siempre que estas puedan mantener de manera sostenida una velocidad superior al paso humano, estimado entre 4 y 6 km/h».

«Esta noticia reconoce nuestros derechos y para nosotros fundamental, de hecho cambia nuestras vidas», afirma Alfredo de Pablos

«Esto resuelve una situación de injusticia y discriminación. Nuestra alegría es enorme porque gracias al trabajo Trini Hernández (concejala de Movilidad) y su director (José Cardador), sumado a nuestra reivindicación para que, de abrirse los carriles bici a los peatones con patines sin motor, también se abriese a nosotros porque si no sería discriminatorio, ha sido vital para que consigamos este derecho. Una larga historia, nueve años de lucha, pero con final feliz. Esta noticia reconoce nuestros derechos y para nosotros fundamental, de hecho cambia nuestras vidas», afirma Alfredo de Pablos.