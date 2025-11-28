Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Recreación del futuro diseño de la calle Larios.

Recreación del futuro diseño de la calle Larios.

Directo | Inauguración de las luces de Navidad en Málaga

E l alumbrado navideño se pondrá en marcha este viernes, 28 de noviembre, a las 18.30 horas

Raquel Merino

Raquel Merino

Málaga

Viernes, 28 de noviembre 2025, 17:29

Comenta

Llega uno de los momentos más esperados para los amantes de las fechas navideñas. Este viernes, 28 de noviembre, se procederá al encendido de las ... luces de Navidad en el Centro de Málaga. El acto comenzará a las 18.30 horas y se podrá seguir en directo en SUR, con la señal de Canal Málaga. Los responsables de darle al botón serán los artistas que forman parte del elenco de 'Imagine, el camino hacia los sueños', que se exhibe en el espacio Sohrlin Andalucía, situado en la barriada de la Carretera de Cádiz; un espectáculo de circo-teatro, creado por Domingo Merlín y Antonio Banderas, que combina acrobacias, música, tecnología e innovación artística.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El asesino confeso de Campillos: «Sus compañeros dicen que ya les había anunciado que no iría a trabajar el día del crimen»
  2. 2 Las amigas de Concha: «El fin de semana lo dejó, pero él no quiso salir de la casa de su padre»
  3. 3 El autor confeso del crimen de Campillos tuvo un altercado en el pueblo con un expresidiario
  4. 4 Crimen machista en Campillos: la investigación apunta a una muerte por asfixia
  5. 5

    Los funcionarios recibirán en diciembre una paga de casi 1.000 euros de media por la subida
  6. 6 Un detenido por el crimen a puñaladas en Yunquera
  7. 7 El Supremo obliga a las empresas a abrir una negociación con los trabajadores que soliciten adaptar su jornada para conciliar
  8. 8 La llegada de la gripe y otros virus respiratorios se adelanta un mes en Málaga
  9. 9 Dabiz Muñoz no vuelve a Málaga por Navidad: esta es la hamburguesería que lo sustituye
  10. 10

    La Junta abre la puerta a que Málaga pueda crecer por encima de la Ronda Este

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Directo | Inauguración de las luces de Navidad en Málaga