Directo | Inauguración de las luces de Navidad en Málaga

Llega uno de los momentos más esperados para los amantes de las fechas navideñas. Este viernes, 28 de noviembre, se procederá al encendido de las ... luces de Navidad en el Centro de Málaga. El acto comenzará a las 18.30 horas y se podrá seguir en directo en SUR, con la señal de Canal Málaga. Los responsables de darle al botón serán los artistas que forman parte del elenco de 'Imagine, el camino hacia los sueños', que se exhibe en el espacio Sohrlin Andalucía, situado en la barriada de la Carretera de Cádiz; un espectáculo de circo-teatro, creado por Domingo Merlín y Antonio Banderas, que combina acrobacias, música, tecnología e innovación artística.

De manera previa al prendido del alumbrado, los artistas de 'Imagine', entre los que se encuentran los malagueños Juanjo Martín y Tony Romero, realizarán una puesta en escena, creada especialmente como parte de esta obra y adaptada al evento en calle Larios. Concretamente, como detalla el Ayuntamiento de Málaga en un comunicado, «la ciudad abrirá simbólicamente un portal entre Sohrlin Andalucía y el corazón del centro histórico. A través de él, el Señor Imagine y el staff del Hotel Imagine cruzarán ese umbral mágico para llegar a calle Larios, convirtiéndose en los encargados de iluminar oficialmente la Navidad malagueña».

Posteriormente habrá un concierto navideño, organizado por la cadena Cope Málaga, que en esta ocasión será a cargo del coro de góspel 'Verso Libre'.

El hilo musical de la calle Larios

Una vez que los artistas de 'Imagine, el camino hacia los sueños' pulsen el botón del encendido sonarán las siguientes piezas musicales: 'Imagine será tu voz' (Merlín Producciones y Sohrlin Andalucía), 'Sinfonía de los Juguetes' (L. Mozart) y 'Los Peces en el Río' (David Bisbal).

El espectáculo de luz y sonido se mantendrá hasta el 4 enero - los días 24 y 31 de diciembre y el 5 de enero estará encendido, pero sin música- y el horario de los pases será 18.30 horas, 20.30 horas y 22.00 horas. Desde el Ayuntamiento apuntan a que el repertorio el resto de días se ampliará con más canciones, incluidas las ya mencionadas.

Nuevo espectáculo lumínico

Tras tres años decorada con ángeles celestiales, calle Larios estrena un nuevo espectáculo lumínico bautizado como 'Natividad de luz'. Destacan en la composición, unos grandes medallones que representan el misterio de la Natividad en varias imágenes y que se sincronizarán con la música para ofrecer un espectáculo visual y sonoro único. La estructura, que una vez ha sido montanda por Ximénez Iluminación, se completa con 16 estrellas, 32 columnas laterales y 32 estelas o ráfagas.

El alumbrado permanecerá encendido entre las 18.30 y las 24.00 horas los lunes, martes, miércoles y domingo, mientras que los jueves, viernes, sábado y vísperas de festivo se ampliará hasta las 2.00 de la madrugada. Los días 24 y 31 de diciembre estará hasta las 6.00 horas del día siguiente.

Decoración en los aledaños de la calle Larios

Las calles perpendiculares a la vía principal del Centro contarán con nuevos motivos en sintonía con el diseño principal. También lucirán medallones con ilustraciones basadas en el misterio de la Natividad, creando un conjunto armónico que realzará la experiencia navideña en todo el entorno.

La decoración incluirá 207 arcos luminosos, 44 farolas decoradas y 130 motivos agrupados, además de cuatro fachadas iluminadas y 36 figuras de suelo que aportarán dinamismo a los espacios peatonales.

Se instalarán cuatro pinos y estructuras tridimensionales, junto con seis letreros luminosos. La iluminación se completará con 20.490 guirnaldas distribuidas y un total de 86 árboles naturales pequeños, 66 medianos y uno de gran tamaño, además de otros 21 árboles, que contribuirán a la ambientación de plazas y avenidas.

En concreto, el Paseo del Parque contará con 14 arcos y 36 árboles iluminados; en la plaza de la Marina habrá un abeto de siete metros de alto, siete arcos y seis árboles iluminados, mientras que la Alameda contará de nuevo con el mismo sistema luminoso que simulará una especie de bosque para potenciar el esplendor de los ficus.

'Video Mapping' en la Catedral de Málaga

También se estrenará nuevo espectáculo en el 'video mapping' o proyección arquitectónica de la Catedral, 'El pescador de sueños', basado en un cuento propio de las fechas navideñas con personajes inspirados en un oficio tan único y malagueño como el de los cenacheros. La proyección contempla una introducción, la parte central con el cuento y la escena final en 3D, en la que se recrean distintos elementos como vidrieras. Además contará con efectos como las máquinas de humo, cabezas robóticas de iluminación, focos antiaéreos o refuerzo especial en frecuencias de subgrave.

Se inaugurará el sábado 29 de noviembre y los pases serán a las 19.00, 20.30 y 22.00 horas, todos los días hasta el 4 de enero de 2026, excepto el 24 y 31 de diciembre.

Poyección en la fachada del Ayuntamiento

La fachada del Ayuntamiento va a contar de nuevo este año, tras su estreno en 2024, con proyecciones de ambiente navideño. Se podrán ver estrellas, bolas de navidad y diferentes iconos y motivos tradicionales, que se reproducirá de forma continua. Se inaugurará el 29 de noviembre, con el mismo horario del alumbrado en calle Larios.

Decoración singular en calle San Juan

Calle San Juan también renueva su decoración singular, con tres espacios luminosos diferenciados. En primer lugar, se encuentra la zona denominada 'Sueño Barroco', con nueve lámparas de araña de cristal, como joyas suspendidas en el aire, que según sus creadores «evoca la nostalgia y la magia de las fiestas».

La segunda parte, 'Nostalgia Victoriana', en la que habrá 15 lámparas de alambre de estilo victoriano hechas y decoradas a mano, además de guirnaldas.

Y la tercera zona, 'Susurro de Invierno', con 100 metros lineales de guirnaldas luminosas que serpentean entre los balcones, y cubre lámparas confeccionados con musgo y tela de encaje que vestirán la calle con un aire artesanal y mágico.

Millones de puntos led

En total, tanto en el Centro como en otras zonas emblemáticas de la capital, se desplegarán 2,7 millones de puntos de luz led «que consolidan a Málaga como uno de los grandes referentes de la Navidad en España2, a lo que se unirá el alumbrado navideño en 500 calles en los distritos.

Como muestra del compromiso con la eficiencia energética, el Ayuntamiento destaca que se usará la tecnología Ecogreenlux, en calle Larios como en otras vías aledañas, que reduce la contaminación lumínica hasta en un 93% y permite un ahorro energético de hasta un 60% con respecto a elementos tradicionales. Esta tecnología está patentada por la empresa adjudicataria del contrato, Ximenez Group.

Además, los motivos navideños fabricados con esta tecnología no solo iluminan de noche, sino que decoran de día sin estar encendidos.

A esta iluminación se unirán el alumbrado y la decoración navideña que despliegan los distritos de Málaga en las distintas barriadas, que suman alrededor de 500 calles.