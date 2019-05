Rogelio Velasco: «Si pretendemos que el Estado cree empleo en la puerta de nuestra casa, eso no va ocurrir nunca» Salvador Salas El consejero de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidades dice en el Foro de SUR que algunas propuestas del nuevo Gobierno propiciarán que la tasa de paro se reduzca AGUSTÍN PELÁEZ Lunes, 20 mayo 2019, 12:45

«Si hubiese más movilidad de la mano de obra dentro de Andalucía, la tasa de paro estructural se reduciría entre tres y cuatro puntos». Así lo ha asegurado hoy en el Foro de SUR celebrado con el consejero de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de Andalucía, Rogelio Velasco, en el que además ha esbozado algunas de la medidas que el nuevo gobierno del cambio en la Comunidad andaluza (PP y Ciudadanos) está poniendo en marcha con el fin de favorecer e impulsar el desarrollo económico de la región.

Precisamente hablando de empleo, Velasco ha dado un paso más y ha declarado que «si pretendemos que el Estado cree empleo en la puerta de nuestra casa, en nuestro barrio, no va a ocurrir nunca». Entre otras razones, según el consejero, porque esa no es la función del Estado, por lo que ha incidido en que los desempleados deben ir a donde está el trabajo.

«Hay que ir a donde está el trabajo y hoy no le estamos pidiendo a las personas que se vayan a Hamburgo o a Zurich, como en los años 60, que era durísimo, con un idioma absolutamente ajeno al nuestro, entre brumas todo los días, un horror. Hoy se trata de moverse dentro de la comunidad, donde hay sitios maravillosos donde vivir y falta mano de obra», ha manifestado Velasco.

No es la primera vez que el consejero de Economía andaluz habla sobre la movilidad laboral como vía para reducir el paro. Por cierto, que en este punto ha aclarado que una cosa es referirse a la tasa de paro oficial y otra en la que se incorpore toda la economía sumergida. «Sabemos que el Banco de España estima que aproximadamente el 20% de la economía española es economía sumergida y en Andalucía es mayor, aunque no conozco el dato exacto», ha señalado. No obstante, Velasco ha manifestado que en su opinión algunas de la propuestas en las que está trabajando su departamento como el Salario Social o la reducción de la presión fiscal para las rentas más bajas propiciarán que la tasa de paro estructural se reduzca.

Sobre las medidas adoptadas por el nuevo gobierno andaluz para mejorar la capacidad competitiva de Andalucía, Velasco ha enumerado entre otros la extensión de los permisos de paternidad y maternidad, «clave para que no se reduzca la productividad de las mujeres y no se desvinculen por preiodos tan prolongados del mercado de trabajo».

Una segunda medida es el complemento salarial, que según el consejero, ha sido testado ya en otros países con éxito. Para Velasco, si la retribución que percibe una persona es reducida, «no va a tener mucho incentivo para el ahorro ni para pagar impuesto ni para trabajar de una manera legal. Se trata de incrementar el sueldo de esas personas para que el nuevo salario sea más elevado y se le permita satisfacer sus necesidades personales y hacer emerger ese empleo a las estadísticas oficiales». En este sentido, ha recalcado que la tasa de economía sumergida es muy elevada, ya que ronda el 20 por ciento -aproximadamente el doble de países europeos como Alemania, Dinamarca o Suecia-, lo que supone una quinta parte.

Velasco ha destacado también dentro de este bloque de medidas la reducción selectiva de la fiscalidad a los más desfavorecidos, «de modo que la personas que perciban un sueldo inferior a los 15.000 euros, no deberían pagar nada, no sólo por razones de justicia distributiva, sino porque si se gana un sueldo reducido y estás en la economía sumergida, no tienes ningún estímulo personal para aflorar tu trabajo oficialmente, porque cuando lo aflores y pagues impuestos vas a tener un salario neto de impuesto inferior cuando estas trabajando oficialmente, que cuando están en la sumergida».