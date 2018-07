La Diputación no ve conflicto de intereses en los contratos de Marina Bravo con la empresa donde trabaja su pareja Imagen de archivo de Marina Bravo. / SUR El expediente contradictorio concluye que no ha quedado demostrado «la relación de parentesco» entre la diputada de Medio Ambiente y el administrador de la sociedad ANTONIO M. ROMERO Málaga Martes, 17 julio 2018, 14:27

La Diputación de Málaga no ve conflicto de intereses en los contratos menores concedidos por el área de Medio Ambiente y Promoción del Territorio que ostenta la diputada Marina Bravo con la empresa de publicidad y comunicación TuImagina donde trabaja su pareja y de la que es administrador único el hermano de éste.

Así se concluye en el expediente contradictorio elaborado por los servicios jurídicos de la institución a instancias del presidente del ente supramunicipal, Elías Bendodo. En el documento, al que tuvo acceso SUR, se recoge que teniendo en cuenta la documentación y las diligencias practicadas -entre ellas la declaración de Bravo- «no ha quedado demostrado» que entre la diputada de Medio Ambiente y Promoción del Territorio y el administrador único de la mercantil exista relación de parentesco de segundo grado por afinidad «al no mantener con el hermano de éste una relación de convivencia afectiva análoga a la conyugal». Por lo que no sería de aplicación las prohibiciones de la ley relativas a los contratos con familiares.

Según el documento, las limitaciones de la ley no pueden aplicarse ni interpretarse de forma extensiva ya que «ha de ser referido a aquellas relaciones 'more uxoris' (relación de hecho o convivencia) y no a la relación de íntima amistad sin convivencia manifestada por la interesada (Marina Bravo)».

Asimismo, el expediente sostiene que la selección de las distintas empresas que prestan sus servicios a la Delegación de Medio Ambiente y Promoción del Territorio «se realiza en reuniones exclusivamente técnicas sin que la diputada delegada haya participado en ninguna de ellas ni influido, directa e indirectamente en al decisión adoptada, por lo que no puede acreditarse la existencia de conflicto de intereses que haya podido comprometer su imparcialidad e independencia en las contrataciones».