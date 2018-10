La Diputación aprueba un plan extraordinario de ayudas a los municipios de 14 millones de euros Los portavoces de todos los grupos con representación municipal y el presidente de la Diputación, ayer antes del pleno. :: migue fernández Aunque no es un programa específico para paliar los daños de las últimas lluvias, los ayuntamientos afectados podrán destinar los fondos a este capítulo ANA PÉREZ-BRYAN MÁLAGA. Martes, 30 octubre 2018, 00:08

Todos los grupos con representación política en la Diputación Provincial (PP, PSOE, Ciudadanos, IU y Málaga Ahora) escenificaron ayer su acuerdo unánime para impulsar un nuevo plan de ayudas extraordinarias que beneficiará a los 103 municipios de la provincia. El paquete de partidas, que asciende a 14 millones de euros, recibía el visto bueno de todos los grupos en un pleno extraordinario posterior a una rueda de prensa con todos los portavoces políticos y está previsto que a lo largo del mes de noviembre los ayuntamientos de la provincia comiencen a disponer de los fondos asignados a cada uno de ellos -el reparto se ha realizado teniendo en cuenta criterios de población. Este plan extraordinario de ayudas es el segundo que aprueba la institución supramunicipal a lo largo de este año y viene a sumarse al impulsado el pasado mes de junio, por un importe total de diez millones de euros.

Las ayudas tienen carácter incondicionado, es decir, que cada municipio podrá destinarlo «a lo que crean que es más necesario», y la suma total de 24 millones de euros liberada este año «es un ejemplo más de apoyo para mejorar las tesorería de las entidades locales, para darles impulso y para tratar de reactivarlas» . Así lo avanzaba ayer durante la rueda de prensa conjunta el presidente de la Diputación, Elías Bendodo, quien quiso desvincular este plan extraordinario de las ayudas que han comenzado a solicitar los municipios afectados por las inundaciones de los pasados días 20 y 21 de octubre. «Este plan ya estaba previsto y acordado antes de que se produjeran las lluvias, pero es un hecho que estas son las primeras ayudas reales que llegan a los municipios afectados y que éstas podrán invertirse en paliar los daños que sean de su competencia», destacó el presidente de la institución.

«Un alivio para las arcas»

Más allá de las circunstancias específicas de cada municipio, los portavoces de los grupos coincidieron al destacar que «cada uno lo destinará a lo que considere más perentorio, y de hecho algunas localidades podrán emplearlos en gastos corrientes, suponiendo un alivio para las arcas municipales, especialmente las de los pueblos más pequeños», indicó el portavoz del grupo socialista, Francisco Conejo.

En la misma línea, el portavoz de IU, Guzmán Ahumada, se felicitó por el acuerdo y recordó que este nuevo plan «es fruto de una iniciativa que planteó nuestro grupo», mientras que Gonzalo Sichar (Ciudadanos) destacó la «sintonía en cuestiones importantes» e insistió en la necesidad de contar «con dinero específico» para los municipios afectados por las inundaciones. Por último, la portavoz de Málaga Ahora, Rosa Galindo, se extendió en la reflexión del diputado del partido naranja y consideró que «puede darse una situación injusta para municipios que ya tenían previsto invertir ese dinero en algo necesario y que sin embargo ahora tienen que destinarlo a otra cuestión más urgente porque han tenido daños por las lluvias».

Terminada la rueda de prensa y una vez en el salón de plenos para aprobar las cuentas de carácter extraordinario, los grupos mantuvieron la sintonía y el acuerdo en el fondo, aunque no en las formas. En este sentido, los grupos de la oposición (incluido Ciudadanos) se abstuvieron en el punto del orden del día en el que se daba el visto bueno a la correspondiente modificación presupuestaria para sacar adelante estas ayudas de 14 millones de euros. En concreto, esta cantidad se liberará de otras partidas cuya ejecución ya no será posible en estos dos últimos meses del año. «En la mayoría de los casos ha sido por circunstancias que no son responsabilidad nuestra», justificaba en su intervención la diputada de Economía y vicepresidenta tercera de la Diputación, Francisca Caracuel; que sin embargo se encontraba con la crítica del resto de los grupos por considerar que «estos recortes de presupuestos se hacen de cosas que son importantes para la provincia», se quejó Conejo. Y entre esas «cosas importantes», destacaba el socialista, «están el saneamiento integral, el arreglo de carreteras o asuntos que tienen que ver con el medio ambiente».