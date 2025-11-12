La difusión del rap de la huelga termina de tensar las relaciones entre los sindicatos de la EMT

Los agentes únicos (conductores) de la Empresa Malagueña de Transportes (EMT) han anunciado un calendario de paros y movilizaciones durante trece jornadas sensibles en la ... movilidad de la ciudad. Los paros empiezan el día 28, justo el previsto para el encendido de la Navidad.

Las quejas de los trabajadores no son económicas. Además, el convenio está vigente hasta 2027. Piden menos presión con los horarios de paso, que los objetivos sean asumibles, ampliación de la plantilla, mejores autobuses y más vehículos articulados o de gran capacidad para atender a las macrolíneas.

Es verdad que la empresa está inmersa en fuertes inversiones para la nueva sede y en la compra de autobuses eléctricos e híbridos. Sin embargo, los sindicatos ven que no es suficiente.

Los primeros pasos para una huelga sobre la que el Área de Movilidad ha preferido no pronunciarse todavía han sido convulsos a nivel interno. No bajan tranquilas las aguas sindicales dentro de la EMT por desavenencias antiguas que han terminado de explotar a raíz de la publicación y difusión de un vídeo que circuló por whatsapp en la jornada del lunes.

Varios trabajadores, afiliados al mismo sindicato, movieron el vídeo, cuya banda sonora era un rap específico sobre la situación y alusivo al gerente, Miguel Ruiz. Tras rapear repetidas veces el nombre 'Miguel', la canción introduce los elementos de queja: «Suenan tambores de huelga en la EMT después de años sufriendo por un comité que ha colocado a los suyos, ¿a cambio de qué? [...] Muchos han sido los problemas sufridos: los horarios, calendario, coches viejos y usuarios».

En las imágenes se podía ver una asamblea de trabajadores discutiendo la iniciativa. «Esto se ha acabado, ¿qué quieres que te diga? Que vamos a la huelga hasta que algo se consiga», prosigue la estrofa.

Malestar en CCOO

El vídeo ha sentado muy mal en el entorno de CCOO por la alusión a un miembro de esta formación. Hasta el punto de que el sindicato enviaba un comunicado aludiendo a los medios y personas que hayan difundido este contenido anunciando posibles acciones legales. Entre otras cosas, se explica que no se grabo con el consentimiento de las personas que estaban en la asamblea ni con uno de los dirigentes del sindicato, aludido directamente por la letra. El texto va más allá y deja entrever que el contenido vulnera la imagen, el derecho a la intimidad y al honor del representante en cuestión y del propio sindicato.

La tensión entre unos y otros representantes sindicales es manifiesta. Eso no implica que el anuncio de huelga haya sido respaldado por el 100% de la asamblea de trabajadores.

El mapa sindical en la EMT

Pero, ¿cómo es el mapa sindical en la EMT? Antes de 2023, UGT contaba con 10 representantes; CCOO, con 7; CSI-CSIF, 2, y SITEMT, 2. Las tornas cambiaron mucho en la siguiente cita, en el año mencionado. Ahí el resultado fue de CCOO, 7; ASTUA 6; UGT, 4; SITEMT 3 y CSIF 1. En el colegio de no cualificados, CCOO logró 219 y ASTUA 196.

El malestar que se generó entre sindicatos motivó un pacto anti CCOO (tenían un acuerdo hasta entonces con UGT), a quienes acusaban de connivencia con la empresa. La vieja herida que ahora a vuelto a sangrar con el vídeo. Se decidieron presidencias semestrales. Ahora está UGT y en febrero le tocará a ASTUA.

En estos momentos, todos se desvinculan del vídeo. Nadie quiere reconocer su autoría. Pero, dentro (y fuera), todo se sabe.