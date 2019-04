¿Por qué es tan difícil pescar futuros ediles en el mundo de los independientes? Concejales charlan en mitad de un pleno. / Ñito Salas La Casona del Parque La razón es más bien sencilla: ser político tiene una carga de crítica que no todo el mundo quiere soportar; y los buenos profesionales libres suelen ganar más en el mundo privado PILAR R. QUIRÓS Málaga Viernes, 5 abril 2019, 00:17

El tema de los pasillos era ayer la lista de Francisco de la Torre, que no será únicamente la suya, sino también la del presidente del partido en Málaga, Elías Bendodo; y la del presidente nacional, Pablo Casado. En el PPexisten las jerarquías, y aunque el regidor está muy acostumbrado a hacer lo que considera, que para eso ya tiene callo en el cargo, también es cierto que deberá hacer ciertas concesiones si quiere mantener la 'paz de partido', que viene a ser como la paz social, pero intramuros de las siglas. Ya saben, al final De la Torre deberá tratar con el presidente de la Junta, Juanma Moreno Bonilla, y con el vicepresidente, el ya mencionado Bendodo, cuando Málaga necesite mejoras, y para eso no puede ser un árbol en mitad de un páramo. Hay que confluir, palabra que seguramente no encaja en el PP, pero digamos que hay que dialogar, crear sinergías positivas, lo que viene siendo entenderse, y la lista es un factor sine qua non para generar buen rollito. Más que nada porque hay mucha gente que se juega su trabajo. Piénsenlo. No son cargos en el estricto sentido de la palabra son también empleos. Huelga decir que algunos de ellos en la privada no cobrarían ni de lejos lo que cobran en la pública, pero no estrictamente porque no pudieran valerlo, sino porque en el mundo privado hay que demostrar primero la experiencia para después cobrar, y algunos de ellos han sido desde el principio cachorros del partido y no tienen ese background. Otros ni siquiera tienen un currículo aceptable.

Pues bien, sigamos con este tema, que ayer volvía a ser de conversación. Ya hubo comentarios de los altos directivos del Ayuntamiento cuando la Junta buscaba nombres para sus altos cargos a cuenta de que los sueldos de los directores generales del Gobierno andaluz no eran muy allá, lo que venían siendo entre 48.000 y 61.000 euros al año, que no seducía ni seduce al staff profesional del Ayuntamiento y empresas del holding municipal, cuyo salario suele estar de media por encima de los 65.000 euros.

En el 'mundo independiente', el de los posibles ediles de la sociedad civil pasa un tanto de lo mismo. Han sonado en otras ocasiones reconocidos abogados, economistas o ingenieros, y finalmente es difícil atraer a este perfil para desempeñar un cargo público, al menos en el ámbito municipal. Hay dos motivos esenciales:primero, los salarios pueden ser altos para alguien que no se cotiza en la privada (desde los 46.000 euros de un concejal en la oposición hasta los 58.000 euros del portavoz popular). Sin embargo, en la otra cara de la moneda, la lista de los profesionales mejor pagados de Spring Professional (del Grupo Adecco) un director industrial puede cobrar 130.000 euros, un director comercial, 100.000; un director de Logística, 93.000 euros;y un director de Recursos Humanos, 80.000 euros. Visto de este modo, los sueldos no se pueden calibrar así en abstracto, sino que se deben valorar según el perfil que tenga el futurible edil. Para muchos ser concejal supondrá tener un sueldazo y para otros será una rebaja considerable de sus emolumentos. Es un servicio público, y el que entra debe tener vocación, pero no deja de ser un empleo, y los buenos profesionales no quieren bajar peldaños en lo económico. De hecho, aunque algunos puedan sentir el gusanillo de la política, los sueldos a priori pueden hacerles desechar la idea. Ysegundo, y como se viene observando con los advenedizos o recién llegados a esto de la vida pública, lo de ser político tiene una carga de crítica y una exposición pública que muchos no quieren soportar.

Luego, los que conocen más la cosa municipal saben del servicio o servilismo, según se mire, que supone ser concejal, sobre todo en lo que respecta a los distritos. No hay paella, berza o boqueroná en la que no se reclame al edil de turno para que haga acto de presencia. Es más, tan acostumbrados están ya algunos vecinos a que estén hasta en la sopa, que pasan lista y cuando no van, las quejas no se hacen esperar. Bueno, esto es realmente a lo que se ha acostumbrado a los colectivos en esta ciudad.

Entienden que el concejal de distrito debe ser omnipresente para hacer bien su trabajo; el alcalde, por otra parte, también lo es, y valora mucho que sus ediles sean así, además de gestionar bien sus áreas. La cosa se va poniendo más difícil. De hecho, ha habido y hay algunos que no llevan bien esta tarea extra porque la consideran innecesaria. Así que la actividad de pescar concejales fuera de los nichos de mercado de los partidos y sus militantes viene siendo harto complicada.

En el otro lado hay quien no esconde que está en un partido para posicionarse socialmente. Hay muchos ejemplos. Como observan, un buen tema de debate el que ayer bullía por los pasillos de la Casona. Hasta aquí hemos llegado, si queda algún detalle en el tintero es porque la mañana ya no dio más de sí. Aportaciones hubo muchas. Ya saben, las cosas del directo.