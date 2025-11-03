Día Mundial del Urbanismo: estas son las actividades en Málaga

Este próximo sábado día 8 se celebra el Día Mundial del Urbanismo, una conmemoración instaurada en 1949 para apelar a la conciencia de los ciudadanos ... y las autoridades públicas respecto al desarrollo de ciudades y territorios. Málaga albergará esta semana dos actividades, coincidiendo con esta celebración.

La sede del Colegio Oficial de Arquitectos (calle Palmeras del Limonar, 31) acoge este miércoles, a las 19 horas, un foro de debate sobre la integración urbana del cauce del Guadalmedina como primera actividad de un ciclo denominado 'AxA Apuesta por la Arquitectura' con el que esta entidad profesional quiere abordar, una vez por trimestre, «la complejidad del fenómeno urbano y la transformación continua de la ciudad», según expone en su web.

Esta primera ocasión lleva por título 'Guadalmedina: ¿el río de la ciudad?', y se expondrán dos experiencias en otras ciudades: Madrid Río y La Rambla de Almería, contadas por sus arquitectos autores, Javier Malo de Molina Bodelón y Antonio Góngora Sebastián, respectivamente. Culminará con un coloquio moderado por Juan Gavilanes en el que también intervendrá Rafael Reinoso. La bienvenida estará a cargo de la decana, Susana Gómez de Lara.

Futuro y presente de las ciudades

Por otro lado, el auditorio del Museo Carmen Thyssen será el viernes escenario de un foro organizado por la Asociación de Estudios Urbanísticos y Territoriales Teatinos, con la colaboración del Colegio de Arquitectos, el Colegio de Abogados, y la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Málaga. Comenzará a las 9.30 horas con la bienvenida de la decana del Colegio de Arquitectos, y del presidente de la Asociación Teatinos, Vicente Seguí.

Habrá dos mesas. Una primera, moderada por la arquitecta Paula Cerezo, sobre 'Humanismo y tecnología en la ciudad', en la que intervendrán Antonio Javier Diéguez, catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia de la Universidad de Málaga, y José Manuel Martín, médico especialista en Geriatría. Tras un descanso, la segunda estará moderada por el arquitecto José Seguí, y abordará 'El futuro y presente en la ciudad'. Contará con la participación de Albert Gil, del estudio Batlleiroig Arqutitectura, y de Vero S. Carrera, socia directora de n'UNDO.

Esta jornada finalizará con la lectura de un manifiesto tras un coloquio con los ponentes que estará moderado por Diego Vera, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Málaga, y Pablo Cozano, ambientólogo.