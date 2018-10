Dos detenidos por robar a turistas en el Centro de Málaga Turistas en el Centro de Málaga. / Salvador Salas. Archivo EUROPA PRESS Martes, 16 octubre 2018, 13:21

Agentes de la Policía Nacional han detenidos a dos hombres de 37 y 39 años de nacionalidad rumana como presuntos responsables de siete delitos contra el patrimonio, seis de hurto y uno de apropiación indebida, cometidos entre los meses de agosto y septiembre.

La investigación se inició a raíz de la comisión de diversos hurtos en establecimientos hosteleros y comercios cuyas víctimas eran turistas, según ha informado la Policía Nacional a través de un comunicado.

No es la primera vez que actuaban. En ocasiones habían sido pillados 'in fraganti' pero al no llegar a producirse el hecho delictivo tan solo eran identificados. En junio, sí fueron detenidos en el aeropuerto como responsables de un hurto cometido en sus instalaciones.

Según las pesquisas, los investigados se desplazaban en vehículos de alquiler para evitar ser localizados y se mezclaban entre los turistas.

Las gestiones practicadas por los agentes han dado como resultado la localización de estos dos individuos que fueron detenidos el pasado día 1 de octubre cuando trataban de cometer un nuevo hurto en el casco histórico de la capital.

Los dos detenidos por su presunta implicación en delitos de hurto han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de Guardia en unión al atestado policial instruido.