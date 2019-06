Detenido por robar en pisos de la Carretera de Cádiz forzando las cerraduras con un taladro Material intervenido al detenido. / Policía Nacional Se le atribuyen once atracos investigados en tres operaciones policiales SUR Jueves, 6 junio 2019, 10:29

Tocaba el timbre para asegurarse de que no había nadie en la vivienda y sacaba un taladro portátil para realizar un preciso agujero en el bombín de la cerradura y acceder al interior. Una hombre de 23 años, y nacionalidad rumana, ha sido detenido por la Policía Nacional como presunto autor de cinco robos en pisos situados en el entorno de la Carretera de Cádiz.

Al ahora arrestado, se le atribuyen otros seis atracos en viviendas investigados en tres operaciones policiales diferentes, según informa la Policía en un comunicado, en el que detalla que el presunto ladrón, que actuaba en solitario, se habría especializado en la rotura de cerraduras mediante la perforación.

Los robos investigados se llevaron a cabo por la mañana, aprovechando que los moradores no se encontraban en la vivienda, y seleccionaba bloques de pisos que no contasen con cámaras de video vigilancia en las zonas comunes, apunta la Policía. De todos modos, el presunto delincuente se aseguraba de que no hubiera nadie tocando en el timbre.

El método usado por el investigado era el del taladro inalámbrico. Según la instrucción del caso, el arrestado había alcanzado una alta especialización en la rotura de los bombines de las cerraduras de las puertas de acceso a las viviendas. Con un preciso agujero practicado en el bombín, el arrestado conseguía acceder a las viviendas en sólo unos segundos. Una vez en su interior, se llevaba principalmente dinero y joyas que, supuestamente, después colocaba en el mercado negro, según las indagaciones realizadas.

El pasado día 31 de mayo, el investigado era arrestado en la avenida de Velázquez. Se le intervinieron varios útiles para los robos, en concreto, unos guantes, un taladro, unas brocas de acero y un destornillador, además de un reloj denunciado como sustraído en uno de los robos en domicilios.