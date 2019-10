La detección precoz y terapias más eficaces logran curar casi el 90 por ciento de los cánceres de mama Ismael Herruzo, Carlos Bautista, Ana Montaño, María Castro, Emilio Alba, Victor Baena y Antonio Rueda, en el Materno. / FÉLIX PALACIOS El siguiente reto es conseguir los mismos buenos resultados con la aplicación de tratamientos menos tóxicos y poco agresivos para las pacientes ÁNGEL ESCALERA Málaga Miércoles, 16 octubre 2019, 14:39

La detección precoz y la aplicación de tratamientos más eficaces permiten que casi el 90 por ciento de las pacientes logren superar un cáncer de mama y que estén vivas a los cinco años del diagnóstico. En la provincia de Málaga se registran cada año de 800 a 900 caso de tumores de mama, que es el más frecuente en las mujeres, ha dicho a este periódico este miércoles el jefe de la unidad intercentros de oncología de los hospitales Regional (antiguo Carlos Haya) y Clínico, y catedrático de oncología de la Universidad de Málaga, Emilio Alba. El porcentaje de curación de las enfermas con cáncer en el pecho atendidas en ambos centros hospitalarios malagueños es del 87 por ciento. Este sábado se celebra el Día Mundial del Cáncer de Mama.

El doctor Alba dijo que el aumento de la supervivencia se debe a que cada vez se diagnostican tumores en etapas más precoces, lo que influye en que el pronostico sea mejor. A ello se une que las terapias que se dan a las enfermas son más eficaces y curativos. Entre los retos a los que se enfrentan los oncólogos están intentar, por un lado, aumentar la supervivencia a través de la identificación de los casos de peor pronóstico para que las enfermas vivan más y, por otro, conseguir los mismos buenos resultados, pero con tratamientos menos tóxicos y poco agresivos. A ese respecto, Alba citó la cirugía conservadora de la mama y de la axila para evitar el vaciado axilar, las nuevas técnicas de radioterapia, que son mucho más precisas, y la utilización de las plataformas genómicas para saber a qué mujeres hay que darles quimioterapia y a cuáles no es necesario. Además, es importante mejorar el aporte psicológico que se ofrece a las enfermas y a sus familias en los hospitales públicos. En los dos grandes centros hospitalarios del SAS en Málaga, la ayuda psicológica a las personas con un cáncer la dan voluntarios de asociaciones. A juicio de Emilio Alba, hace falta una estructura de psicooncología del sistema sanitario público.

El jefe de oncología de los dos grandes hospitales públicos de Málaga explicó que los tratamientos contra el cáncer de mama que están avanzando más son el hormonal (inhibidores de las ciclinas dependientes de quinasas) y el tratamiento anti-HER2. Otro avance importante han sido las plataformas genónimas, que, aunque no curan a más pacientes, permiten no dar quimioterapia a las enfermas cuando no es preciso.

En estos momentos, muchos investigadores están inmersos en trabajos sobre técnicas de diagnóstico precoz del cáncer de mama que no sean por imagen, indicó el doctor Alba. A ese respecto, precisó que para apreciar un tumor a través de la mamografía debe medir entre 0,5 y un centímetro. Como sistema para detectar tumores en una fase muy inicial, y cuando son muy pequeños, hay proyectos de investigación en marcha para determinar alteraciones antes de que el tumor sea evidente desde un punto de vista radiológico. Para ello, se usa la biopsia líquida (una prueba analítica que se realiza en una muestra de tejido biológico no sólido, principalmente sangre).

Por otra parte, hoy se han celebrado unas jornadas en el salón de actos del Hospital Materno Infantil titulada 'Hablemos del cáncer de mama', en la que varios expertos han explicado el abordaje integral de esta patología a través de la oncología médica, la cirugía, la oncología radioterápica y los cuidados de enfermería.

Previamente, al inicio de la jornada se ha procedido a la inauguración de una exposición de fotos en la que se ha retratado todo el proceso de la pérdida de pelo de una paciente con un tumor de mama, María Castro. Las fotografías son de Ana Montaño. El título de la exposición, que puede verse en la primera planta del Materno, es 'Por ti, por mí, por todas'. Tanto a la inauguración de la exposición como a las jornadas han asistido el delegada provincial de Salud, Carlos Bautista, y el gerente del Hospital Regional, Víctor Baena.