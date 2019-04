Los destrozos de los 'angelitos' Un operario arregla un banco en el recinto, donde los actos vandálicos son frecuentes. Cosas de la ciudad JOSÉ MANUEL ALDAY Jueves, 4 abril 2019, 08:51

Operarios realizaban ayer tareas de arreglos diversos y mantenimiento en el parque de los Ángeles, que está situado junto a la avenida Simón Bolívar y a la calle Montserrat Roig. Un recinto hermoso al que nos hemos referido en varias ocasiones en estas mismas páginas por no estar en las mejores condiciones, según las quejas que hemos recogido de varios lectores que protestaban por los desperfectos que presentaba este parque y por la suciedad que encontraban en el mismo. Y es que algunos 'angelitos' usuarios del recinto no cuidan este parque, más bien todo lo contrario, por lo que es frecuente ver allí papeleras rotas, bancos destrozados, fuentes que no surten agua así como arquetas robadas o sacadas de su sitio. Una situación ésta última que trata de ser contrarrestada con la sustitución de las tapas metálicas por otras de plástico, aunque éstas también son arrancadas, según comentaba ayer un operario dedicado a la limpieza del recinto, que reconocía que tiene que emplearse a fondo en la limpieza de los bajos de una pérgola situada frente al colegio que hay allí, donde se coloca un grupo de jóvenes que dejan la zona muy sucia.

Ayer también operarios del área de Medio Ambiente y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Málaga procedían a arreglar algunos de los bancos del parque que estaban rotos o destrozados, mientras que otros trabajadores limpiaban la fuente que preside el parque y que en los próximos días entrará de nuevo en funcionamiento tras las tareas de mantenimiento realizadas por la empresa contratada para ese fin. Unos operarios que también arreglaron tres de las fuentes de beber que hay en el recinto y que se encontraban «atascadas a conciencia».

Nuevo parque canino

En una esquina del parque de los Ángeles el Ayuntamiento ha acotado una zona para parque canino que ha sido delimitada con un cerramiento perimetral. El horario de uso de este espacio destinado a canes es de 8.00 de la mañana a 22.00 horas, de lunes a domingo. Algunos de sus usuarios reclamaban ayer más mobiliario urbano, como bancos donde sentarse, así como papeleras, fuentes y un mejor suelo. El recinto será mantenido por el servicio de Parques y Jardines, siendo el servicio de Vigilancia Sanitario Ambiental el que asegurará la salubridad del mismo mediante actuaciones de desinsectación que serán llevadas a cabo quincenalmente en verano y mensualmente en invierno.