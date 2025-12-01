Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Salvador Salas

Un despacho de arquitectos de Granada, único candidato a diseñar el proyecto de ejecución del centro de salud de Gamarra

La Junta reactivó a mediados de diciembre el proyecto de ambulatorio en el distrito Bailén-Miraflores, una reivindicación ciudadana de más de dos décadas

José Antonio Sau

José Antonio Sau

Lunes, 1 de diciembre 2025, 13:01

Comenta

Dos empresas se han presentado al concurso de contratación de los servicios para la redacción del proyecto de ejecución del centro de salud de Gamarra, ... que se enclavará en el cruce de las calles Martínez Maldonado y General O'Donnell y se levantará en el aparcamiento existente en la zona. Eso sí, sólo una de ellas ha sido admitida: se trata del despacho granadino de arquitectos que dirige David Molina Carneros, a cuyo nombre consta la propuesta. La adjudicación no se ha concretado aún, por tanto. Curiosamente, el proyecto básico data de 2011 y fue adjudicado a Ordaz Arquitectura e Ingeniería, pero el contrato fue resuelto en 2014. La iniciativa, por tanto, ha estado paralizado once años, hasta que la Administración autonómica lo ha relanzado tras el verano.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Zona de Bajas Emisiones de Málaga empieza a multar: afectará a más de 15.000 vehículos diarios
  2. 2 Lo básico que tienes que saber de la Zona de Bajas Emisiones en Málaga: guía práctica y resumida
  3. 3 Las farmacias andaluzas podrán renovar tratamientos de pacientes crónicos
  4. 4 SUR se muda a la plaza de Félix Sáenz
  5. 5 Arden dos coches en Málaga y provocan grandes humaredas: uno junto a los juzgados y otro en el Limonar
  6. 6 Tren de borrascas en el inicio de diciembre: cuatro frentes dejarán lluvias en Andalucía toda la semana
  7. 7 Un conductor, que cuadruplicaba la tasa de alcohol, empotra su coche contra un poste del tranvía en Torre del Mar
  8. 8

    «Ser reservista voluntario es un honor que recomiendo a todo el mundo»
  9. 9

    La secretaria general de Podemos pide a Pedro Sánchez que no autorice la Torre del Puerto en Málaga
  10. 10 Más de un millar de personas claman en Málaga contra la asfixia de los autónomos: «Sin nosotros no hay empleo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Un despacho de arquitectos de Granada, único candidato a diseñar el proyecto de ejecución del centro de salud de Gamarra

Un despacho de arquitectos de Granada, único candidato a diseñar el proyecto de ejecución del centro de salud de Gamarra