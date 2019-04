El desahogo de la delegada de Educación en Málaga 03:32 Mercedes García Paine, en el vídeo / SUR «¡Qué marrón tiene la Junta!», afirma Mercedes García Paine en un vídeo, donde denuncia «miedo» entre algunos trabajadores ANTONIO M. ROMERO Málaga Jueves, 4 abril 2019, 13:08

En las redes sociales se ha hecho viral un vídeo colgado en Instagram por la delegada de Educación de la Junta de Andalucía en Málaga, Mercedes García Paine, en la que se desahoga sobre la situación que se ha encontrado en la Administración autonómica desde que hace apenas un par de meses fue nombrada para el cargo a propuesta de Ciudadanos, socio del PP, en el Gobierno autonómico.

En un vídeo de poco más de tres minutos de duración y donde se le ve en un primer plano, García Paine, en un tono compungido, empieza diciendo que tras una jornada laboral de «doce horas» se encuentra en un momento de «bajón del copón» y denuncia «lo difícil» que está la situación a la hora de gestionar. «¡Es que no veas el marrón que tiene la Junta de Andalucía, madre mía!», exclama al borde las lágrimas.

La delegada sostiene que son numerosas las cuestiones que tienen que «cambiar y solucionar» y que ella se va a «dejar la piel por hacer la cosas bien». Asimismo, denuncia públicamente que hay trabajadores que tienen «miedo». «Hoy he prometido no desvelar unos nombres, pero la gente tiene miedo. Está amenazada. Vienen a mi despacho acojonados a decir que están amenazados. Si empezamos a levantar expedientes, malo», subraya en el vídeo, aunque no da mayores precisiones.

Este periódico ha contactado con la delegada de Educación en Málaga, quien por el momento no ha contestado.