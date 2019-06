CC OO denuncia que el aumento del cierre de camas y quirófanos este verano en Málaga empeorará la lista de espera Álvaro Sánchez, Rafael González, Auxiliadora Moragues y Félix Sáenz. / SUR El sindicato indica en un informe que se dejarán de usar más del doble de camas que en 2017 y asegura que la reducción quirúrgica superará el 20 por ciento ÁNGEL ESCALERA Málaga Miércoles, 19 junio 2019, 13:53

Este verano habrá un retroceso asistencial en la sanidad pública de la provincia de Málaga, con un mayor cierre de camas y de quirófanos, lo que se traducirá en un incremento de la lista de espera y en una peor atención de los pacientes, según ha dicho este miércoles el secretario general de Sanidad de CC OO de Málaga, Rafael González Delgado, que ha hecho esas manifestaciones en la presentación de un informe sobre la asistencia durante el periodo estival en hospitales y atención primaria elaborado por el sindicato. Así, este verano se cerrarán en Málaga capital 235 camas (más del doble que en 2017, que fue el mejor año de los últimos tiempos en los meses veraniegos) y las operaciones descenderán más del 20 por ciento, al pasar de 77,24 por ciento de 2017 a 56,42 por ciento actual.

«La promesa electoral manifestada por el Partido Popular de poner todos los recursos sanitarios de Málaga al cien por cien queda bastante en entredicho», ha subrayado CC OO. «Un año más seguimos con las mismas deficiencias y las mismas promesas incumplidas –y van…– con la única diferencia del cambio de color político en la Consejería de Salud. ¿De verdad a alguien le importa la sanidad en Málaga?», se ha preguntado González Delgado

Si a las camas fuera de servicio de la capital se suman las de los hospitales de la provincia, se llega a las 337, lo que representa un cierre total del 19,40 por ciento frente al 14,85 por ciento del periodo estival de 2018. El Hospital Regional de Málaga (antiguo Carlos Haya) tiene previsto clausurar 120 camas y reducir su actividad quirúrgica casi en un 40 por ciento (en el Regional están incluidos el Materno y el Civil). El Hospital Clínico (contando al Marítimo de Torremolinos y al Guadalhorce) se cierran en total 115 camas. La actividad quirúrgica descenderá de media casi el 30 por ciento.

En la provincia, el Hospital de la Axarquía dejará sin uso 32 camas (18 por ciento) y su actividad quirúrgica será del 50 por ciento. El Hospital de Antequera pondrá en reserva 14 camas (8,80 por ciento) y hará un 50 por ciento menos de cirugía El centro hospitalario de Ronda, que también disminuirá su actividad quirúrgica en un 50 por ciento, cerrará 56 camas (37,33 por ciento). En el estudio no aparece el Hospital Costa del Sol de Marbella, porque no facilita información a CC OO al ser una empresa pública y no estar aún integrado en el SAS.

Los datos ofrecidos en el informe de CC OO han sido aportados por las gerencias de los Hospitales Regional y Clínico y por las áreas de gestión sanitaria de la Axarquía, Antequera y la Serranía, así como por los distritos sanitarios Costa de sol y Málaga-Valle del Guadalhorce. Además, se han añadido los datos que los delegados de CC OO han detectado y que no han sido ofrecidos en la información oficial, según ha dicho González Delgado, que ha estado acompañado por la responsable de CC OO en el Clínico, Auxiliadora Moragues; el delegado sindical de CC OO en el Hospital Regional, Álvaro Sánchez, y el responsable de atención primaria del sindicato, Félix Sáenz, que ha denunciado la preocupante falta de ambulancias asistenciales para atender a la población de la Costa del Sol. «La situación es muy mala», ha afirmado.

En cuanto a la atención primaria, el informe señala que en el distrito Málaga, las sustituciones de médicos de familia, enfermeros y auxiliares administrativos no alcanzan al 50 por ciento, mientras que en el del Valle del Guadalhorce se sitúan en el 55,33 por ciento y llegan de media al 57,66 por ciento en el distrito Costa del Sol. No obstante, CC OO teme que el porcentaje real de sustituciones en primaria este verano sea más bajo al no encontrar el SAS el número de médicos de familia que prevé contratar. «Hay médicos que prefieren irse fuera de Andalucía, porque les ofrecen contratos en mejores condiciones», ha precisado González Delgado, que ha añadido que las contrataciones que se están haciendo no superan los seis meses. «No se ofrecen interinidades y está habiendo más precariedad laboral que con el anterior gobierno, cuando ya había mucha», ha asegurado el sindicalista. CC OO considera que el presupuesto de sustituciones para 2019, aunque aún no se ha desvelado su montante, no se adecua a las necesidades sanitarias reales de Málaga.

Este periódico se ha puesto en contacto con la Delegación Provincial de Salud para saber su versión sobre el informe de CC OO, pero hasta el momento no se ha pronunciado.