Cosas de la Ciudad Patinetes y bicicletas: un decálogo de medidas a implantar Paseo marítimo Pablo Ruiz Picasso, donde bicicletas, patinetes y peatones comparten ahora espacio. JOSÉ MANUEL ALDAY Málaga Viernes, 19 abril 2019, 13:28

El mal uso tanto de las bicicletas como de los patinetes es algo que está generando muchas protestas ciudadanas y son muchos los malagueños que piden un mayor control, pues la normativa actual, incluido el bando del alcalde que ha hecho público con motivo de la Semana Santa, parece insuficiente y se echa en falta más medidas de control para contrarrestar el poco civismo que muestran algunos usuarios de estos vehículos. Un lector, Francisco Molina, relata su experiencia al respecto y propone una serie de medidas. «A diario, sobre las 11 horas, salgo a pasear desde el Mayorazgo, bajando por Paseo Miramar hacia Paseo Marítimo y hasta el Club Mediterráneo y siempre desde el inicio del paseo, sorteando todo tipo de obstáculos; días pasados batí el récord ya que por el Paseo Miramar estuve a punto de resultar atropellado por dos bicicletas que bajaban «a todo trapo» por la acera a mi espaldas y sin ningún aviso acústico; en el Paseo Marítimo, en el tramo citado, me crucé con 29 bicicletas, 37 patinetes y hasta una moto eléctrica, todos ellos a una velocidad no permitida con 89 patinetes mal aparcados, y todo ello, como los demás días, sin ver a un solo policía local (por cierto, ¿patrullan a pie o en bici?, no se ustedes, pero yo hace años que no veo a un policía local a pie en ninguna zona)».

«El Ayuntamiento de nuestra ciudad podría adoptar algunas medidas para mejorar el problema que tenemos, por ejemplo y entre otras, las siguientes: - Policía Local;timbre o claxon o bocina en todo tipo de vehículos; placa identificativa con una numeración que permita tomar nota en caso de atropello; seguro obligatorio de responsabilidad civil para caso de accidentes; impuesto de circulación; casco obligatorio; sanciones a los que circulen con exceso de velocidad sobre la permitida o en zigzag. Todo ello iría en aras de seguridad para usuarios y para peatones. En otra provincias ya ha habido muertos ocasionados por patinetes o accidentes graves por bicicletas».

Coches mal aparcados y ruidos de claxon

Una vecina de la calle Salamanca de la ciudad se queja de que desde que abrieron un salón de juegos en esa calle del barrio del Molinillo, «todos los días los coches están mal aparcados sin dejar pasar a peatones ni camiones y furgonetas, que tocan sus bocinas porque no pueden pasar». Añade que esto sucede y dice que «la policía pasa por aquí a diario y no se hace nada». Y envía unas fotografías en las que se observan vehículos estacionados sobre la acera, algo que no se comprende cómo se hace y sobre todo cómo se permite, pues es evidente que supone una infracción a todas luces y un obstáculo para los peatones.