Daniel Pérez intensifica su precampaña como candidato del PSOE a la Alcaldía El portavoz socialista cree que el pacto de gobierno en Andalucía va a movilizar al electorado de izquierdas en las próximas municipales JESÚS HINOJOSA Málaga Jueves, 10 enero 2019, 12:44

El portavoz del PSOE y candidato por este partido a la Alcaldía de Málaga para las próximas elecciones municipales de mayo, Daniel Pérez, sube el tono de su particular precampaña y este jueves ha ofrecido una rueda de prensa junto a la sede socialista en la barriada de Miraflores de los Ángeles para arremeter contra la gestión del alcalde y candidato del PP, Francisco de la Torre, y también contra el pacto de PP y Ciudadanos para gobernar en Andalucía con el apoyo de Vox para la investidura. Arropado por secretarios de las agrupaciones socialistas de la capital y concejales de su grupo, Pérez ha vuelto a prometer que, si alcanza la Alcaldía de Málaga, suprimirá el pago de las plusvalías por herencia.

En ese sentido, ha criticado al grupo municipal de Ciudadanos porque «se comprometió a no negociar los presupuestos con el PP si no se eliminaban las plusvalías por herencia».«Es un partido veleta», ha afirmado. Pérez también ha insistido en que «la gran olvidada de la gestión de De la Torre es la ciudad de los barrios». «Existe un grave problema de falta de limpieza por culpa de una mala gestión, no se trata del modelo de la empresa», ha declarado. Asimismo, ha prometido desbloquear grandes proyectos de ciudad que están «empatanados por falta de diligencia política o mala gestión».

Pero el portavoz y candidato socialista ha empleado especialmente su comparecencia para arremeter contra el pacto de PP y Ciudadanos para gobernar en Andalucía. «Es un cambio a 40 años atrás, para retroceder en derechos y libertades, una vergüenza», ha destacado. Sobre la influencia que puede tener este acuerdo político en las elecciones municipales del próximo 26 de mayo, Daniel Pérez ha opinado que va a tener «un efecto rebote». «Aquellos ciudadanos que se quedaron en sus casas en las pasadas elecciones autonómicas han empezado a ver cuáles son las exigencias de Vox, que son dañinas para los derechos y las libertades», ha afirmado, por ello el cabeza de cartel del PSOE considera que se va a producir una movilización del electorado de izquierdas.

Por otra parte, respecto a que la confluencia de los otros grupos políticos de izquierda para los comicios locales se esté desarrollando por separado en la capital, ya que Málaga Ahora e IU-Podemos avanzan de forma independiente en su pugna por abanderar la creación de una candidatura única, Pérez ha confiado en que «lleguen a un acuerdo entre ellos» pero ha remarcado que «el PSOE va a ser el próximo partido en ganar las elecciones municipales». «Sería importante para ellos, pero tendremos que ver qué fuerza tienen, porque tal vez le estamos dando una importancia a determinadas confluencias que poca representatividad puedan tener», ha añadido.