Dani Pérez: «El PP ha cruzado una línea muy peligrosa; desde Vox le marcan la agenda»

La comisión de Derechos Sociales de este jueves ha sido aprovechada por el grupo socialista para arremeter contra el PP a cuenta de los fallos ... del cribado del cáncer de mama y de las iniciativas contra el aborto que han presentado y aprobado los populares en Madrid para informar a las mujeres del síndrome postaborto, que no aparece en la literatura médica, como más tarde reconoció el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida; y en Sevilla, donde se aprobó una oficina de atención a la maternidad que exigía Vox para aprobar los presupuestos en el Ayuntamiento, que para ellos es una oficina antiabortista. Estos dos asuntos los han sacado los socialistas a la palestra, lo que ha dado pie su portavoz Dani Pérez a decir lo siguiente: «El PP ha cruzado una línea muy peligrosa, desde Vox le marcan la agenda».

Pérez subrayó que los populares se ven amenazados por su resultado electoral, y por eso entra en cuestiones como el aborto, «le marca el paso Vox, un partido que no debía estar legalizado porque defiende postulados antidemocráticos, y el PP no puede ser tan seguidista», indicó, dando cuenta de que en la comisión de Derechos Sociales exigirán que, más allá de que se mejoren los servicios del SAS en este punto, se haga una auditoría de las mujeres que se han visto afectadas por esta «crisis sin precedentes en el SAS», como indicó la socialista Mari Carmen Martín.

El portavoz socialista puso en el centro del cribado del cáncer de mama al presidente andaluz, Juanma Moreno, al tiempo que ha indicado que «todo esto demuestra que el PP sólo quiere desmantelar la sanidad andaluza» y ha puesto sobre la mesa la denuncia a la Fiscalía por la asociación Amama, por el supuesto borrado de datos del cribado del cáncer de mama, motivo por el que exigen que haya una auditoría y que no se queden solo en que ha sido un error informático. «¿Cuál es la realidad, a cuántas mujeres ha afectado?, eso es lo que queremos saber», puntualizó Pérez, a lo que Martín añadió: «Vamos a pedirle a Paco de la Torre que hable con Juanma Moreno y que se haga una auditoría seria y que se mejoren los servicios de radiología, e incluso que se abran por la tarde si hacen falta».

En cuanto a la segunda iniciativa, la que versa sobre el aborto, Dani Pérez afirmó que su partido defiende a ultranza el derecho de las mujeres, que son las que siempre deben tener derecho a decidir, y explicó que el síndrome postaborto, del que se habló en Madrid, y que Martínez Almeida más tarde reconoció que no existe, «sólo busca disputarle a Vox el electorado». Rosa del Mar Rodríguez, que defenderá esta iniciativa en la comisión de Derechos Sociales, indicó que estando en 2025 las mujeres siguen teniendo que clamar por sus derechos. «Ya lo dijo Simone de Beauvoir, las mujeres son las últimas en adquirir derechos, y las primeras en perderlos cuando la cosa va mal. El PP y Vox se creen que somos menores de edad y que nos tienen que decir qué tenemos que hacer». En la iniciativa, pedirán expresamente que el Ayuntamiento de Málaga respete y apoye con compromiso «la libertad de las mujeres a ejercer nuestros derechos, que va a blindar el Gobierno de España frente a la derecha». Criticó con dureza que el Ayuntamiento de Sevilla hubiese puesto en marcha una oficina de apoyo a la maternidad, que para los socialistas es «una oficina antiaborto», que conculca los derechos de las mujeres, puntualizó.