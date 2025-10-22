Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los socialistas Salva Trujillo, Mari Carmen Martín, Dani Pérez, Rosa del Mar Rodríguez y Jorge Quero, delante del Materno Infantil de Málaga. P, R. Q.

Dani Pérez: «El PP ha cruzado una línea muy peligrosa; desde Vox le marcan la agenda»

El portavoz socialista ha presentado las iniciativas de su grupo por las que pedirán este jueves en comisión una auditoría de los errores del cribado del cáncer de mama y que el pleno defienda el derecho al aborto de las mujeres

Pilar R. Quirós

Pilar R. Quirós

Málaga

Miércoles, 22 de octubre 2025, 14:50

Comenta

La comisión de Derechos Sociales de este jueves ha sido aprovechada por el grupo socialista para arremeter contra el PP a cuenta de los fallos ... del cribado del cáncer de mama y de las iniciativas contra el aborto que han presentado y aprobado los populares en Madrid para informar a las mujeres del síndrome postaborto, que no aparece en la literatura médica, como más tarde reconoció el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida; y en Sevilla, donde se aprobó una oficina de atención a la maternidad que exigía Vox para aprobar los presupuestos en el Ayuntamiento, que para ellos es una oficina antiabortista. Estos dos asuntos los han sacado los socialistas a la palestra, lo que ha dado pie su portavoz Dani Pérez a decir lo siguiente: «El PP ha cruzado una línea muy peligrosa, desde Vox le marcan la agenda».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Alerta sanitaria por presencia de Listeria monocytogenes y Escherichia coli en un queso de cabra procedente de España
  2. 2

    Destituyen al gerente del Real Club El Candado por un supuesto agujero contable de 200.000 euros
  3. 3 Un octogenario se dispara en la cabeza cuando lo iban a desahuciar en Torremolinos
  4. 4 Miguelito El Cariñoso cierra tras medio siglo en el paseo marítimo de Pedregalejo de Málaga
  5. 5 La Esperanza baraja dejar de cerrar el Jueves Santo en Málaga
  6. 6 Muere el octogenario que se disparó cuando iban a desahuciarlo en Torremolinos
  7. 7

    Investigan si los 200.000 euros del club El Candado acabaron en una empresa de criptomonedas denunciada por estafa piramidal
  8. 8 Enfrentamiento en La Corta: una paliza por rencillas previas y la alerta de detonaciones
  9. 9 Juanma Moreno anuncia la incorporación de 4.371 nuevos trabajadores sanitarios en Andalucía, la mitad este año
  10. 10

    Carne de Kobe: el tesoro que se esconde en Fuente Olletas en Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Dani Pérez: «El PP ha cruzado una línea muy peligrosa; desde Vox le marcan la agenda»

Dani Pérez: «El PP ha cruzado una línea muy peligrosa; desde Vox le marcan la agenda»