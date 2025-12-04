Dani Pérez le contesta a Paco de la Torre: «La carta debe escribirla a Juanma Moreno y pedirle la tasa turística»

El alcalde de Málaga, Paco de la Torre, tiene una espinita clavada con eso de que había escrito al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para ... pedirle que cambiara la Ley de Haciendas Locales a fin de que se pudiera incluir una tasa de pernoctación turística. El regidor ya ha afinado que este impuesto sería sólo para las viviendas de uso turístico (VUT) y que con la recaudación, que cobrarían sólo los municipios que se adhirieran voluntariamente, podría dedicarse de forma finalista a ayudas para las familias vulnerables que tienen problemas para pagar el alquiler de sus viviendas.

De la Torre se quejaba de que habiéndole escrito al presidente del Gobierno, éste no le había contestado, y en su queja incluía a los concejales del PSOE y Con Málaga porque no habían entendido «la bondad de la medida» que querría imponer en Málaga, y no le habían apoyado, pese a estar las dos formaciones en el Gobierno de la nación

Pedro Sánchez, como hemos dicho, no le ha contestado, pero sí su representante más cercano en el Ayuntamiento de Málaga, que es el portavoz socialista, Dani Pérez.

Pérez ha indicado que si De la Torre le ha escrito una carta al presidente del Gobierno «le va a responder porque Pedro Sánchez responde todas las cartas que le mandan tanto presidentes autonómicos como alcaldes».

En segunda instancia, Dani Pérez anima al alcalde de Málaga a hacer lo que ya le ha indicado el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu. «Yo pude hablar con él, y le escribió una carta a De la Torre respondiéndole acerca de la petición de la tasa turística por pernoctación, en la que le indicaba que eso era competencia de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos». Por este motivo, Pérez considera que lo que tiene que hacer De la Torre es escribirle una carta a Juanma Moreno, y pedirle que se implante la tasa por pernoctación, porque es una competencia autonómica.

«Si Paco de la Torre quisiera, lo que tiene que hacer es mandarle una carta a Juanma Moreno, y si quiere el sello y la carta se lo pago yo», que decía en tono guasa

El socialista subraya que el Ayuntamiento de Barcelona recaudó 106 millones de euros en 2024 con esta tasa por pernoctación turística, y que Collboni lo destina a rehabilitación de viviendas, construcción de viviendas en régimen de alquiler y también para la climatización de colegios públicos. «Si Paco de la Torre quisiera, lo que tiene que hacer es mandarle una carta a Juanma Moreno, y si quiere el sello y la carta se lo pago yo», que decía en tono guasa.

Por último, y puesto que De la Torre piensa que la tasa turística en Andalucía debería aplicarse a todos los municipios, Pérez le sugiere que llame al alcalde de Barcelona, Jaume Collboni y que solvente sus dudas y le pregunte cómo lo hace, y que ya puestos, que le escriba tambiéna Salvador Illa (presidente de la Generalitat de Cataluña) «a ver si ellos saben cómo hacerlo y nosotros no vamos a saber. Que se deje de tacticismo político, de esta forma que él tiene de enredar y echarle la culpa a alguien, buscar un chivo expiatorio, y que le pregunte a Illa y Collboni para que él lo puede hacer igual con Moreno Bonilla; es sencillo».