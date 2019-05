Cultura da luz verde a un hotel de cuatro estrellas junto al Cervantes Solar de la calle Madre de Dios en la que se levantará el edificio. / SUR Será un establecimiento de unas cincuenta habitaciones sobre dos plantas de sótano para plazas de aparcamiento JESÚS HINOJOSA Málaga Martes, 21 mayo 2019, 00:24

La delegación provincial de la Consejería de Cultura ha dado luz verde al estudio urbanístico para construir un hotel de cuatro estrellas en un solar situado en los números 19 y 21 de la calle Madre de Dios, junto al Teatro Cervantes de la capital. El hotel, de unas cincuenta habitaciones, será promovido por la sociedad catalana Atarloqui, que compró esta parcela a la compañía White Málaga, con el asesoramiento de la consultora Salvago Advisors.

Atarloqui posee un hotel en Barcelona y tiene presencia en varios más en la Costa Brava. Con diseño del arquitecto Óscar Agudo, prevé desarrollar un establecimiento de unas cincuenta habitaciones sobre dos plantas de sótano para plazas de aparcamiento e instalaciones complementarias, coronado por una azotea con piscina. Atarloqui, que con este proyecto para Málaga hará su primera incursión fuera de Cataluña, posee en la Ciudad Condal el hotel Well and Come, próximo a la Sagrada Familia.

La delegación provincial de Cultura, que dirige Carmen Casero, ha emitido un pronunciamiento favorable pero condicionado a que la promotora del hotel lleve a cabo algunas modificaciones en el proyecto del edificio que pretende levantar, cuya fachada estará dividida en dos para diferenciar cada una de las parcelas originales. Así, los técnicos de la Junta consideran que el alzado correspondiente al número 21 de la calle presenta una excesiva separación entre las ventanas de la planta tercera y el arranque de la barandilla de la cubierta, lo que desproporcionará esta fachada. Por ello, piden que esa barandilla empiece más baja, a la cota del forjado de la cubierta, y que se retranquee, si fuera necesario, el suelo elevado en 1,2 metros respecto a la cota de la terraza para poder construir la piscina del hotel y una zona de estancia contigua.