Cuenta atrás para el fin de la noria del puerto Parte del anillo de 70 metros de altura ya ha sido retirado. / Migue Fernández Operarios de la empresa propietaria de la atracción inician los trabajos previos al desmantelamiento definitivo, que se acometerá la próxima semana con la ayuda de una grúa de grandes dimensiones FRANCISCO JIMÉNEZ Málaga Jueves, 30 mayo 2019, 17:58

Parada desde comienzos de marzo y sin las cabinas desde mediados de mayo, la noria del puerto será desmantelada por completo en los próximos días, cumpliendo así la orden dictada por la Autoridad Portuaria tras denegarle a la empresa propietaria, Mederyt, la concesión para seguir ocupando este espacio de Muelle de Heredia al interferir con los planes de destinar toda la zona que discurre en paralelo a la avenida Manuel Agustín Heredia a edificios de oficinas y locales comerciales. Operarios de la compañía han iniciado ya los trabajos previos al desmontaje integral del anillo de 70 metros de altura, que está previsto que se lleve a cabo la próxima semana con una grúa de grandes dimensiones.

De momento, se están retirando algunas piezas de la estructura y se están realizando pruebas para anticiparse a dificultades que puedan surgir cuando llegue la citada grúa. En este sentido, personal de Mederyt se ha topado con problemas a la hora de sacar los bulones que unen las quillas del aro debido a que estaban demasiado anclados después de casi cuatro años fijados (se instaló en agosto de 2015) y expuestos a la humedad y al salitre. A simple vista ya se puede ver cómo falta un módulo del anillo, aunque el resto será acometido por la grúa que ya ha sido contratada. Si no surgen inconvenientes, la previsión es que una vez empiece a operar la grúa la estructura quede completamente desmantelada en cuatro o cinco días.

Operarios trabajan estos días en la retirada de parte de la estructura. / Migue Fernández

¿Qué será de ella? Según informan desde la compañía, tienen sobre la mesa dos localizaciones posibles fuera de Málaga, aunque lo que tienen claro es que, al menos esta atracción en concreto, no volverá al puerto. A lo que no renuncian, en cambio, es a su proyecto de instalar otro mirador de hasta cien metros de altura, que quedó en el aire ante las discrepancias surgidas entre Ayuntamiento y Puerto en cuanto a su ubicación. El emplazamiento inicialmente propuesto, junto a la terminal del Melillero, y que cuenta con el beneplácito municipal fue rechazada por la Autoridad Portuaria, que ha planteado como alternativa la esquina de la entrada al recinto hacia el muelle 2, que a su vez no contemplan en el Consistorio.