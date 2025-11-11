Cruz Roja considera «no habitables» tres de cada cuatro viviendas de Los Asperones en Málaga

Casi tres cuartas partes, el 72%, de las viviendas de Los Asperones se han considerado «no habitables». Es una de las conclusiones del informe que ... ha elaborado Cruz Roja sobre el barrio por encargo de la Junta de Andalucía del que ha visto la luz un resumen este martes. El documento, dentro de estas viviendas, llama especialmente la atención sobre la situación «alarmante» de «habitáculos», la mayoría de los cuales son «inhabitables», a tenor del estudio de la organización.

El trabajo elaborado por Cruz Roja consistió en la recopilación de todos los datos personales de los habitantes de la zona, que han dado lugar a la elaboración de una radiografía de su situación socioeconómica, sanitaria, educativa y de empleo, así como de sus modos de vida, hábitos y tipologías de vivienda. La finalidad es organizar y jerarquizar las necesidades de las personas y unidades de convivencia residentes en Los Asperones.

1.106 vecinos viven en Los Asperones, el 34,45%, menor de 16 años

El pasado verano, la Junta y el Ayuntamiento de Málaga cumplimentaban con trámites tales como la delimitación del área territorial que ocupa el asentamiento que recoge el Real Decreto que regula el Plan Estatal para el acceso a la vivienda 2022-2025 para poder acceder a ayudas para la erradicación de zonas degradadas, del chabolismo y de la infravivienda. De hecho, Consistorio y gobierno municipal han pedido al Gobierno central que participe en la financiación del realojo de las familias que viven en Los Asperones. Entre los requisitos para acceder a tales ayudas también se contaba la elaboración de un estudio como el que ha concluido Cruz Roja.

El informe, en su análisis de las condiciones residenciales de Los Asperones, incide en la situación de «alta precariedad habitacional», que está marcada por la coexistencia de viviendas originales (las de mediados de los años ochenta donde se realojó a personas que vivían en chabolas en diferentes puntos de la ciudad) y construcciones informales conocidas como «habitáculos». Estos últimos, continúa el documento, representan más de la mitad del total de los hogares y han sido edificados por la propia población como respuesta a la falta de alternativas habitacionales.

Deficiencias en redes de agua y electricidad

A ello se suman, prosigue Cruz Roja, las deficiencias de las redes de agua y de electricidad, escasez y mala distribución de equipamientos públicos y una movilidad limitada. Incide el organismo en que «el aislamiento urbano y la estigmatización social agravan la exclusión», lo que dificulta la integración de la comunidad en el conjunto de Málaga.

El entorno, señala Cruz Roja, «presenta una grave irregularidad urbanísticaa y deficiencias estructurales generalizadas». De ahí que, pasando del entorno a las personas, el 89% de los entrevistados por los profesionales de Cruz Roja desea mudarse.

La población del asentamiento asciende a las 1.106 personas, de las que han participado de forma voluntaria en el estudio un total de 865, es decir, un 84%. Y su situación es muy precaria: la tasa de paro es de un 82%. Otros datos sociodemográficos: el 34,45% de la población es menor de 16 años y sólo dos personas están en Bachillerato o haciendo un grado universitario.

Entre las enfermedades crónicas más frecuentes destacan la diabetes mellitus y el asma, patologías que guardan relación con la exposición a humos procedentes de la quema de neumáticos y chatarra

La incidencia de la discapacidad es importante: el 16% de las personas tienen una discapacidad reconocida y el 12% presenta algún tipo de enfermedad diagnosticada, el 46% de los cuales sufren ansiedad o depresión. Al margen de estas dolencias, entre las enfermedades crónicas más frecuentes destacan la diabetes mellitus y el asma, patologías que guardan relación con la exposición a humos procedentes de la quema de neumáticos y chatarra, actividad habitual en el entorno.

11% de los habitantes del barrio no tiene intención de abandonarlo

Únicamente el 11% de los vecinos de Los Asperones no tiene intención de abandonar el barrio. Pero, según concluye el estudio, únicamente el 20% de las unidades de convivencia manifiesta su deseo de mudarse fuera del barrio y afirma contar con los medios, aunque desconoce como hacerlo. Precisamente, Cruz Roja señala que para ese porcentaje de personas se pueden establecer respuestas inmediatas, acciones de rápida ejecución con una duración inferior a un mes: son núcleos familiares que quieren y están preparados para afrontar una ruta de inclusión. En todo caso, Cruz Roja insiste en que la solución al problema de la infravivienda y la exclusión social no se solventaría únicamente con un cambio de residencia: no se trata, afirman, de desmantelar y trasladar a las personas a otras casas o pisos, sino que la gran mayoría de los residentes requieren de una intervención social intensa y de mediana duración o prolongada, que atienda casos individualizados.