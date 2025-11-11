Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Marilú Báez

Cruz Roja considera «no habitables» tres de cada cuatro viviendas de Los Asperones en Málaga

Más de la mitad de las casas se han edificado por la propia población como respuesta a la falta de alternativas habitacionales, concluye el estudio de la organización encargado por la Junta de Andalucía

Cristina Vallejo

Cristina Vallejo

Martes, 11 de noviembre 2025, 18:40

Comenta

Casi tres cuartas partes, el 72%, de las viviendas de Los Asperones se han considerado «no habitables». Es una de las conclusiones del informe que ... ha elaborado Cruz Roja sobre el barrio por encargo de la Junta de Andalucía del que ha visto la luz un resumen este martes. El documento, dentro de estas viviendas, llama especialmente la atención sobre la situación «alarmante» de «habitáculos», la mayoría de los cuales son «inhabitables», a tenor del estudio de la organización.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un joven de 18 años en un accidente de tráfico en Coín
  2. 2 Unos narcos asaltan por error la casa de una pareja de octogenarios en Málaga: «¿Dónde está la droga?»
  3. 3 Monda llora a Daniel, el joven de 18 años fallecido en un accidente en Coín
  4. 4 Detenido un conductor tras la muerte del joven de 18 años en el accidente de tráfico en Coín
  5. 5 La avería de un camión portacoches colapsa la A-7 en Rincón de la Victoria
  6. 6 Los trabajadores de la EMT anuncian huelga de autobús el primer fin de semana del encendido navideño
  7. 7

    Paco de la la Torre repesca otra vez a Julio Andrade como asesor del Ayuntamiento de Málaga
  8. 8

    Los Valle, el templo de los tejeringos desde hace ocho décadas
  9. 9 Así es la nueva Torre del Puerto de Málaga diseñada por David Chipperfield
  10. 10 Marriott cierra por sorpresa el hotel Salitre Málaga Centro y sus clientes deberán abandonarlo este lunes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Cruz Roja considera «no habitables» tres de cada cuatro viviendas de Los Asperones en Málaga

Cruz Roja considera «no habitables» tres de cada cuatro viviendas de Los Asperones en Málaga