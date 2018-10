Cruz Cigudosa: «España tiene que apostar más por la medicina personalizada» 07:05 Romero, Souvirón, Corral, Cruz Cigudosa, Alba y Gómez, ayer. / FOTO. ÑITO SALAS / VÍDEO. PEDRO J. QUERO Este experto dice en el ciclo 'Ciencia y salud, de la Fundación Unicaja y SUR, que la situación de la genómica en Andalucía es mejor que la de otras comunidades autónomas ÁNGEL ESCALERA Málaga Viernes, 19 octubre 2018, 00:55

La medicina personalizada de precisión-genómica tiene por delante un recorrido impresionante y servirá para solucionar problemas clínicos de la mejor forma posible, lo que repercutirá beneficiosamente en los pacientes. Así lo dijo ayer el presidente de la Asociación Española de Genética Humana, Juan Cruz Cigudosa, en la conferencia que pronunció en el ciclo 'Ciencia y salud', que organizan la Fundación Unicaja y SUR. Este experto dejó claro que España tiene que apostar más por la medicina personalizada de precisión y la genómica, ya que la situación actual «es mala», hay ineficiencia y diferencias grandes entre unas comunidades y otras. «Aunque se han dado pasos importantes, hay que mejorar y establecer una estrategia que potencie de forma igualitaria la genómica, como se ha hecho en el resto de Europa», indicó. Al ser preguntado por la nota que le daba a la situación de la medicina personalizada en España, contestó que un suspenso, aunque en el caso de Andalucía, donde el estado de cosas es mejor, la calificación era «un bien o un notable».

Cruz Cigudosa lamentó que España sea el único país que no tiene reconocida la especialidad de genética. Asimismo, denunció que la genética no se enseña de forma reglada en las facultades de Medicina españolas. «El plan Bolonia se ha olvidado de la genética. Me parece algo del siglo XIX», criticó el conferenciante, que añadió: «Contamos con un sistema sanitario robusto. La genómica tiene que estar en él y hacerse las cosas bien». A ese respecto, destacó el papel clave que juega la genética en la medicina preventiva. A su juicio, un problema que lastra el avance de la medicina personalizada de precisión es la falta de liderazgo. «El Estado debe comprometerse para implementar medidas que potencien la genética y la genómica y hacer que se extiendan a las comunidades», puso de manifiesto el doctor Cruz Cigudosa. Sobre si la genética cura, respondió que sí porque permite intervenir en enfermedades, prevenirlas y diagnosticarlas con precisión. El conferenciante recalcó que entre las ventajas de la medicina personalizada de precisión está que ofrece información sobre si un medicamento va a funcionar o no y favorece los diagnósticos. «O se apuesta por eso o el Sistema Nacional de Salud quebrará», auguró el presidente de Asociación Española de Genética Humana.

Enfermedades

Cruz Cigudosa significó que la medicina personalizada tiene una especial utilidad a la hora de abordar las enfermedades neuropediátricas, las cardiopatías y el cáncer hereditario. A ese respecto, este experto hizo hincapié en que es necesario que los médicos tengan una mejor información de genética y genómica.

Juan Cruz Cigudosa fue presentado por el médico Antonio Souvirón. El acto tuvo lugar en la sala Eduardo Ocón, situada en el antiguo conservatorio María Cristina. Souvirón dijo que está habiendo un cambio sustancial en la medicina y apuntó que una de las personas que lleva a cabo ese cambio es Cruz Cigudosa, que «es uno de los principales genetistas de España y un científico y emprendedor». El director general de la Fundación Unicaja, Sergio Corral, manifestó que este ciclo de conferencias «es una oportunidad única de tomarle el pulso a la ciencia y de sacarla del laboratorio». El director del ciclo, el oncólogo Emilio Alba, aseguró que «la ciencia no cotiza en las urnas. Por eso, los políticos no se interesan por ella». El acto fue moderado por el director de Publicaciones de SUR, Pedro Luis Gómez, que destacó la repercusión de este ciclo de conferencias gracias a la gran talla y calidad de los ponentes que participan en él.