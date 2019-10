El pleno del Ayuntamiento de Málaga censura en bloque a Al-Thani Un momento del pleno de hoy. / Migue Fernández Hubo unanimidad en el reproche por la «falta de ética» del jeque, pero PP y Cs votaron en contra de revocar la concesión de los terrenos donde irá La Academia ANA PÉREZ-BRYAN Martes, 1 octubre 2019, 19:31

Que la profunda crisis que afecta al Málaga ha dejado de ser un asunto exclusivamente deportivo para dar el salto a otros ámbitos como el político se constata en escenas como las que se han vivido en el Ayuntamiento de Málaga y su pleno ordinario, donde coincidieron mociones de los cuatro grupos con representación municipal (PP, PSOE, Adelante Málaga y Ciudadanos) sobre el futuro del club. Conscientes, de partida, de que la situación es «extremadamente preocupante», se dieron sin embargo dos posturas repletas de matices según se mire a un lado o a otro de la bancada: en esencia, el cogobierno que forman populares y naranjas es partidario de mostrar una actitud «contundente» frente al presidente del club, el jeque Abdullah ben Nasser Al-Thani, pero sin sobrepasar los límites de la «prudencia» –según destacó ayer el alcalde, Francisco de la Torre–; y con la confianza –añadía la portavoz de Cs, Noelia Losada– de que el plan de viabilidad del club «se cumpla».

Al otro lado, sin embargo, se busca «elevar el nivel» porque la situación es «dramática». Ese es el término que utilizaba el portavoz socialista, Daniel Pérez, quien pidió que el debate en el salón de plenos no quedara sólo en «un tironcillo de orejas más al jeque» y que la respuesta «institucional y en bloque» estuviera a la altura de lo que tanto él como el portavoz de Adelante Málaga, Eduardo Zorrilla, consideran un «engaño a la ciudad».

Actitud «poco transparente»

Con esas posturas claras sobre el terreno de juego (político), el debate se saldó con momentos de enorme tensión y, sobre todo, con una de cal y otra de arena para Al-Thani, ya que el pleno acordó por unanimidad de todos los grupos censurar la actitud «poco transparente y falta de ética» del propietario del Málaga y quitarle además su nombre a la rotonda cercana al estadio La Rosaleda, pero, a la vez, mantener sus derechos sobre los suelos de Arraijanal donde está proyectada la academia deportiva del Málaga. Y en este último capítulo fueron precisamente PP y Cs los que hicieron valer su mayoría en el salón de plenos (16 votos frente a los 15 que suman PSOE y Adelante Málaga) para tumbar las peticiones de los grupos de izquierda: en concreto, que se iniciaran los trámites necesarios para revocar y extinguir la concesión demanial de los terrenos de Arraijanal por 75 años y que además se decretara la suspensión de la licencia de obras, «al llevar los trabajos parados seis meses», denunciaba Zorrilla.

Pero esta «inacción» a la que se refería el portavoz de Adelante Málaga no es «determinante para anular la licencia», intervenía de inmediato el edil de Urbanismo, Raúl López, aferrándose a «las legislaciones que regulan la disciplina urbanística en Málaga». En la misma línea, Losada ya avanzaba el posicionamiento en contra de revocar esos derechos del jeque a través de la Fundación del Málaga en el hecho de que «son trámites administrativos en los que no podemos entrar nosotros». «La preocupación es unánime, pero la capacidad de acción es limitada», zanjaba la edil naranja.

Ese cruce de posturas obligaba también a intervenir al propio alcalde, que tuvo que defenderse, entre otras, de las críticas de Pérez y Zorrilla acusándole de ser «amiguito de Al-Thani» y de haber sido en parte responsable de esta situación «por la actitud servil y genuflexa que ha tenido con él; más propia del alcalde de 'Bienvenido Mister Marshall' que del alcalde de la quinta ciudad de España». Y Zorrilla entraba de lleno en el «listado de incumplimientos con las obligaciones que se le impusieron (a Al-Thani) en la propia licencia», considerando que Arraijanal, en sus manos, «será un pequeño Algarrobico».

El alcalde encajaba esas críticas en torno al proyecto recordando a su vez los incumplimientos de la Junta en este espacio de Guadalmar y defendiendo que el Ayuntamiento ha sido «el único que ha protegido ese espacio invirtiendo 60 millones de euros». Por lo que no pasó fue por las acusaciones de amiguismo hacia el presidente del Málaga: «¡Sabe que no es así! Yo he sido una voz libre e independiente y le he dicho al jeque que si no va a ser capaz de solucionar esto que deje paso», se defendía De la Torre.

En este sentido, De la Torre trataba de acercar posturas con los líderes de la oposición invitándoles a la reunión que celebrará este miércoles la comisión mixta sobre el seguimiento de las obras en Arraijanal y en la que intervienen la Junta de Andalucía, la Diputación de Málaga y el propio Ayuntamiento. «Nosotros siempre hemos estado a favor del equipo, no del propietario», recordaba por su parte la edil popular Elisa Pérez de Siles en un turno de palabra que tuvo que compartir tanto con De la Torre como con López por la cantidad de aristas que tuvo. Y es que las cuatro mociones concentraron un total de 17 puntos, más uno añadido de Ciudadanos que provocó un encendido enfrentamiento entre la concejal socialista Begoña Medina y el alcalde, a quien Medina recriminó que aceptara cambios en los textos cuando las votaciones ya habían comenzado y que obligó, incluso, a que interviniera el secretario dándole la razón al primer edil de la corporación.

Cese de los contratos

En este estado de cosas, la censura a Al-Thani quedó en un posicionamiento institucional contra esa «falta de ética» y en una exigencia al cese «de los contratos a familiares» y al abono «de las líneas de crédito existentes en el club para su beneficio personal». También en un acuerdo que por otra parte no es la primera vez que se alcanza en el salón de plenos y que se refiere a la eliminación de su nombre de la glorieta cercana al estadio de La Rosaleda. «Fue algo que le puso usted en el año 2014, que pretendió inaugurar y que le prohibió la Junta Electoral», reprochaba Zorrilla al alcalde defendiendo de nuevo que ese espacio pase a llamarse 'Glorieta Afición Malaguista'.

Aunque está por materializar ese relevo en la denominación, en este punto de la discusión sí hubo un cambio de postura del PP, ya que ha sido la primera vez que dio su 'sí' a que se elimine esa referencia a Al-Thani del callejero. En los dos debates anteriores su postura evolucionó del 'no' a la abstención, y ayer al 'sí'. Habrá que ver si a la tercera va la vencida; al menos en el caso de la rotonda. En el de Arraijanal, por el momento, habrá que esperar.