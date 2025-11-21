«La creación de la Guardia Civil fue un proceso que duró 30 años». Son palabras del coronel retirado del Benemérito Cuerpo Jesús Narciso Núñez ... Calvo, que impartió la conferencia titulada «La creación de la Guardia Civil como nuevo modelo de seguridad pública», organizada por la Hermandad de Amigos del Benemérito Cuerpo de la Guardia Civil (HABeCu) de Málaga y celebrada en la Sala Oyarzábal de la Diputación con asistencia de casi un centenar de personas.

El ponente fue presentado por el vicepresidente de HABeCu, Vicente Pérez, general de División de la Guardia Civil retirado y que comenzó con un agradecimiento a los asistentes (entre los que se encontraba el jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Málaga, coronel Roberto Blanes), así como a la Diputación por ceder el recinto. Antes de glosar la figura del conferenciante, Vicente Pérez reflexionó sobre «la cultura de defensa-seguridad (o la ausencia) en la sociedad actual», así como «con los cambios radicales originados por la metamorfosis social y cultural» que vivimos en los últimos años. El general aportó datos de la extensa carrera profesional de Jesús Narciso Núñez, que ha trabajado en innumerables enclaves de cuatro continentes, además de ser autor de varios libros y de innumerables artículos, así como conferenciante asiduo en todo el territorio nacional y en ciudades allende nuestras fronteras.

Su calidad de doctor en Historia Contemporánea le permitió a Jesús Narciso Núñez enriquecer su disertación con una perfecta contextualización de los hechos. Se remontó el coronel a la Constitución de 1812 para ir avanzando hasta la creación de la Guardia Civil 32 años después. El artículo 362 de la primera Carta Magna que vio la luz en Europa recogía un Cuerpo de Milicias Nacionales, y «el 15 de marzo de 1815 se crea el primer Reglamento Provincial de Policía», calificado de «desastre» por el conferenciante, que recordó el restablecimiento de la Milicia Nacional en el Trienio Liberal (1820-23). «El padre del duque de Ahumada, como ministro de la Guerra, propuso la creación de la Legión de Salvaguardias Nacionales», explicó Jesús Narciso Núñez. Las premisas de esta iniciativa no eran otras que el «exterminio de los malhechores y la seguridad en los caminos».

En ese primer tercio del siglo XIX fueron varias las propuestas para crear cuerpos de seguridad pública, pero, como recalcó el conferenciante, a España no le gana ningún país en la aprobación de leyes que apenas tienen vigencia. En 1827, un real decreto de 13 de mayo contemplaba una fuerza especial separada del Ejército (del que siempre se terminaba por echar mano para acabar con los malhechores), que puede ser considerada el embrión de la Guardia Civil. «Pero esta ley fue al cajón sin ser derogada siquiera», añadió Jesús Narciso Núñez, que aludió en varias ocasiones al carácter rural de la España de la época, así como al hecho de que la falta de remuneración de los integrantes de las sucesivas milicias o cuerpos policiales desembocara en avalanchas de deserciones.

En 1824, con Fernando VII como Rey de España, apareció una Policía Política, «cuerpo especial encargado de la seguridad en pueblos y caminos», en palabras del propio monarca, que falleció el 29 de septiembre de 1933. Una Real Orden de octubre de ese año se centraba en la necesidad de un cuerpo de policía encargado de la seguridad de las personas, lo que llevó a la fundación de las Salvaguardias Reales, integradas por unos 500 hombres. Su disolución en 1839 provocó una nueva crisis en el ámbito de la seguridad.

Según Jesús Narciso Núñez, en 1843 «la situación era insostenible en España, que tenía una población muy rural, hasta el punto de que el 80 por ciento de la población no tenía dinero para desplazarse en diligencia, por ejemplo». En 1844, con Luis González Bravo como presidente del Consejo de Ministros, «se pide crear una fuerza de seguridad y orden público para poner a los delincuentes en manos de los jueces. Pero ese secreto de 28 de marzo no se aplica». A la sazón, Francisco Javier Girón, segundo duque de Ahumada, «transcribió casi por completo los papeles de su padre» en su idea de creación de la Guardia Civil, que vio la luz mediante el real decreto de 13 de mayo de 1944. Una de las peticiones de Ahumada fue que los miembros del nuevo instituto armado recibieran una remuneración acorde con su labor, sobre todo al ser la primera vez que este tipo de fuerzas se desplegaban en todo el territorio nacional. Además, pasaron a ser fuerza militar en lugar de civil. «Se crean 14 tercios, uno por distrito militar», informó Jesús Narciso Núñez. «La plantilla no llegaba a 6.000 componentes, inferior en número a la de 20 años atrás», añadió el coronel.

Cerró el acto el presidente de HABeCu Málaga, Amando Alonso, que tras decir que se le había «hecho corta» la conferencia, mostró su agradecimiento a los asistentes y a la Diputación. «Es nuestra casa y también la de la Guardia Civil», agregó. Después de recordar que HABeCu es una entidad sin ánimo de lucro y cuya finalidad es la de «divulgar los valores de la Guardia Civil», se congratuló de que roce los 80 miembros, e instó a asociarse a los asistentes que no fueran hermanos. «A ver si llegamos a 100 antes de final de año», concluyó.