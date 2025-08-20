Cortes de tráfico en la zona de Pintor Sorolla y Miramar hasta el 9 de septiembre por obras de Emasa

Emasa continúa ejecutando su plan de inversiones con obras que en muchas ocasiones interfieren, como es lógico, con el tráfico de la ciudad. Es el ... caso de la calle Victoria, que lleva restringida sólo a residentes y vehículos autorizados desde el 1 de julio. Está previsto que el 1 de septiembre retome la normalidad. En menor escala, estos días habrá afecciones a la circulación en otro eje importante de la ciudad, Pintor Sorolla.

Según informa la empresa pública de aguas, desde este miércoles 20 hay novedades para quienes circulen por este entorno. En el Paseo Miramar y la avenida Pintor Joaquín Sorolla se va a realizar la sustitución de la tubería de saneamiento. Habrá cortes y desvíos en distintos puntos hasta el 9 de septiembre, en tres fases.

Fase 1

Desde hoy 20 hasta el domingo 24, permanecerá cortado al tráfico el tramo del Paseo Miramar comprendido entre la avenida Pintor Joaquín Sorolla y la calle San Vicente de Paúl, por lo que la circulación queda desviada por Paseo de Sancha, Paseo Salvador Rueda y Carril de los Niños. Esta limitación a la circulación también afecta a las líneas 32 y C3 de la EMT.

Fases 2 y 3

Desde el 25 de agosto hasta el 2 de septiembre, continuará el corte total del mismo tramo del Paseo Miramar y se procederá igualmente al corte de la calzada en sentido Centro del tramo de la avenida Pintor Joaquín Sorolla entre Marcos de Obregón y el Paseo Miramar. Como alternativa, se recomienda el paseo marítimo Pablo Ruiz Picasso hasta la calle Idris.

Desde el 2 hasta el 9 de septiembre, continuará el corte del citado tramo de la avenida Pintor Joaquín Sorolla.