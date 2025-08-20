Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imagen de la avenida Pintor Sorolla, en el distrito Este. SUR

Cortes de tráfico en la zona de Pintor Sorolla y Miramar hasta el 9 de septiembre por obras de Emasa

La operación de renovación del colector principal se desarrollará en tres fases desde este miércoles 20

Chus Heredia

Chus Heredia

Miércoles, 20 de agosto 2025, 11:26

Emasa continúa ejecutando su plan de inversiones con obras que en muchas ocasiones interfieren, como es lógico, con el tráfico de la ciudad. Es el ... caso de la calle Victoria, que lleva restringida sólo a residentes y vehículos autorizados desde el 1 de julio. Está previsto que el 1 de septiembre retome la normalidad. En menor escala, estos días habrá afecciones a la circulación en otro eje importante de la ciudad, Pintor Sorolla.

