Cortes de tráfico este viernes en Málaga por la inauguración del alumbrado de Navidad

El Ayuntamiento de Málaga informa de las afectaciones a la movilidad con motivo del encendido del alumbrado de navidad mañana viernes, 28 de noviembre.

Ante la previsión de que se registre una gran afluencia de personas, la Policía Local procederá al corte total del tráfico rodado el tramo de la Alameda Principal comprendido entre Puerta del Mar y Cortina del Muelle, en principio desde las 16:00 hasta las 22:00 horas. Además, en calle Córdoba se restringirá el giro a la derecha para acceder a la Alameda Principal en sentido este. Igualmente, el Paseo del Parque quedará cortado, excepto para el transporte público. Así, el tráfico privado será desviado hacia el Paseo de los Curas, mientras autobuses y taxis podrán acceder hasta la confluencia con Boquete del Muelle, donde serán desviados hacia la avenida Manuel Agustín Heredia.

Además, durante la proyección del video-mapping sobre la torre sur de la Catedral (19:00, 20:30 y 22:00 horas desde el próximo sábado, 29 de noviembre, hasta el 4 de enero, excepto 24 y 31 de diciembre) el tráfico de salida por la calle Molina Lario será desviado por Postigo de los Abades para desembocar en Cortina del Muelle.

Esta planificación podrá sufrir modificaciones por motivos de seguridad. En este sentido, el Plan Territorial de Emergencia de Protección Civil Local de Málaga permanecerá activo en fase de Preemergencia (situación operativa 0), con motivo de la Navidad desde las 15:00 horas de mañana, 28 de noviembre, hasta las 10:00 horas del 5 de enero de 2026.

Autobuses de la EMT

El próximo viernes, 28 de noviembre, entre las 16:00 y las 22:00 horas aproximadamente, la plaza de La Marina y parte de Alameda Principal (tramo entre las calles Larios y Córdoba) estará cortadas al tráfico.

Por ello, determinadas líneas de la EMT desviarán su recorrido habitual con la consiguiente anulación de las paradas de autobús ubicadas en el lateral sur de la Alameda Principal (sentido este).

Los desvíos previstos son los siguientes:

· Sentido avenida de Andalucía: los desvíos de líneas que se dirijan desde Paseo del Parque hacia la avenida de Andalucía se realizarán a la altura de Boquete del Muelle, avenida Manuel Agustín Heredia y calle Córdoba para regresar a Alameda Principal.

· Sentido Paseo del Parque: los desvíos de líneas que se dirijan desde la avenida de Andalucía hacia el Paseo del Parque se realizarán a la altura de Alameda de Colón, avenida Manuel Agustín Heredia, Boquete del Muelle y Paseo del Parque.

Las líneas 7 y 20 procedentes de la avenida de Andalucía realizarán su recorrido por la Alameda de Colón para girar hacia la avenida Manuel Agustín Heredia, sentido oeste.

Para facilitar el correcto acceso a los autobuses, la EMT va a disponer un equipo de informadores distribuidos en las zonas de la Alameda Principal norte, Alameda Principal sur y la avenida Manuel Agustín Heredia.