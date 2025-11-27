Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Cortes de tráfico este viernes en Málaga por la inauguración del alumbrado de Navidad

Se cortarán al tráfico el Paseo del Parque (excepto para el transporte público) y la Alameda Principal entre las 16:00 y las 22:00 horas,

Jueves, 27 de noviembre 2025, 15:20

Comenta

El Ayuntamiento de Málaga informa de las afectaciones a la movilidad con motivo del encendido del alumbrado de navidad mañana viernes, 28 de noviembre.

