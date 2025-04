Cortes de tráfico por varias procesiones este fin de semana en Málaga

SUR Viernes, 4 de abril 2025, 14:17 Comenta Compartir

El tráfico en Málaga capital se verá afectado este fin de semana por la coincidencia de varias procesiones y una carrera solidaria. Según informa el Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Movilidad, estas son las afectaciones previstas.

Viernes 4

- Recorrido procesional del Grupo Parroquial del Santísimo Cristo de la Sed, Santísima del Buen Fin, Reina de los Ángeles y San Juan Evangelistas (Asociación Sed y Buen Fin) desde las 16:00 a 22:00 horas con el siguiente recorrido: Parroquia Nuestra Señora de los Ángeles, Avda. Miraflores de los Ángeles, Plaza de Miraflores, Avda. Miraflores de los Ángeles, Ibrahim, Juan Antonio Tercero, Miragladiolos, Plaza de los Ángeles, Nuestra Señora de los Clarines, Cabas Galván, Segismundo Moret, Marqués de Ovieco, Iglesia de Nuestra Señora del Pilar, Moreno Nieto, Arturo Reyes, Nuestra Señora de los Clarines, Miraclaveles, entrada en el patio trasero de la Parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles.

Sábado 5

- Recorrido procesional del Grupo Parroquial Las Lanzas desde las 18:30 hasta las 23:00 horas con el siguiente recorrido: José Antonio Aragonés, Francisco Ferrer, Plza. Prudencio Jiménez, José María Coopello, Rivas Fernández, Domingo Lozano, Josefa de los Ríos, Lorenzo Silva, Enrique de Egas, Sondalezas, Tomás Escalonilla, Magistrado Salvador Barberá, Rosa, Palo Mayor, Doctor Escassi, Doctor Pérez Montaut, Pje. Gorbea, O´Donnel, Pje. Begoña, Avda. San Sebastián (Plza. Basconia), Pje. Aránzazu, Eduardo San Martín, José María Freuiller, Rivas Fernández, José Antonio Aragonés.

- Recorrido procesional del Grupo Parroquial de Nuestro Padre Jesús Nazareno de la Salud y María Santísima Madre de los Desamparados desde las 18:00 hasta las 23:30 horas con el siguiente recorrido: Cottolengo, López Pinto, Rio Gallo, Ferrocarril del Puerto, Fernán Núñez, Orfila, Parque de Huelin, Del Pintor de la Fuente Grima, Pso. de Antonio Machado, Tomás Echeverría, Carmen de Burgos, Capulino Jáuregui, Muñoz Degrain, María Villanueva Gallego, Orfila, Agustín Montes Fuentes, Rio Gallo, López Pinto, Encierro Cottolengo.

- Recorrido procesional de la Asociación Confraternidad de Culto y Procesión de Jesús Nazareno de la Llaga en el Hombro y María Stma. De la Buena Fe desde las 19:00 hasta las 24:00 horas con el siguiente recorrido: Placeta Compás de la Trinidad, Calzada de la Trinidad, Martínez de la Rosa, Séneca, Bailén, Diego de Vergara, Ecuador, Natalia, Rafaela, Plaza de Bailén, Barrera de la Trinidad, Trinidad, Pizarro, Cotrina, Zamorano, Empedrada, Plaza Montes, Churruca, Avda. Barcelona, Calzada de la Trinidad y Placeta Compás de la Trinidad.

- Procesión Asociación de Fieles de Nuestro Padre Jesús de la Salud y Nuestra Señora de la Esperanza y Refugio de los Ancianos desde las 17:15 hasta las 23:45 horas con el siguiente recorrido: Moreno Nieto (Plaza Garó), Carraca, Avda. Arroyo de los Ángeles, Avda. de Nuestra Señora de los Clarines, Miraclaveles, Avda. Miraflores de los Ángeles, Plaza Monseñor Bocanegra, Plaza de los Ángeles, Miragladiolos, Juan Antonio Tercero, Ibrahim, Vandelvira, Brújula, Enrique de Egas, Lorenzo Silva, Barón de Les, Cabas Galván, Venegas, Gazules, Alonso Hernández, Segismundo Moret, Marques de Ovieco, Julián de Argos, José Canalejas, Plaza Eduardo Dato, Cristino Martos, Pacheco, Moreno Nieto (Plaza Garó).

- Visita Crucis Nuestra Señora de las Flores de 17:30 a 19:30 horas con el siguiente recorrido: Obispo Bartolomé Espejo, Obispo Juan de Lasncaster, Obispo Pedro de Moya, Avda. Manuel Gorría, Obispo Bartolomé Espejo y Parroquia.

Domingo 6

II Carrera Solidaria Mayoral de 10:00 a 11:15 horas con el siguiente recorrido: avenida Alicia de Larrocha, María Teresa Campos Luque, Avda. Imperio Argentina, Pacífico, vial de servicio de c/ Pacífico hasta intersección con c/ Almonte, giro de 180º e incorporación al vial principal (sentido Torremolinos) de c/ Pacífico, vial de servicio de Avda. Manuel Alvar, Estadio de Atletismo Ciudad de Málaga, salida del Estadio de Atletismo Ciudad de Málaga, zona peatonal de c/ Miguel de Mérida Nicolich y llegada de nuevo a Avda. Alicia de Larrocha.