Estos son los cortes de tráfico previstos en Málaga este domingo El Ayuntamiento avisa de afectaciones a la movilidad por la celebración de una prueba deportiva en Campanillas

SUR Sábado, 15 de noviembre 2025, 16:14 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Movilidad, informa de las afectaciones a la movilidad previstas para este domingo 16 de noviembre.

- ... II Desafío MTB, entre las 9.00 y las 14.00 horas. Para la realización de la prueba se cortará al tráfico las siguientes calles: José Calderón entre los números 228 y 250, Miguel Ángel Blanco, Guardia Civil Diego Díaz y Pianista Julia Parody Abad, así como el vial de servicio en la calle José Calderón entre los números 174 al 218.

