Estos son los cortes de tráfico previstos este fin de semana en Málaga capital

El Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Movilidad, informa de las los actos que afectarán a la movilidad el sábado 25 y el ... domingo 26 de octubre.

Sábado 25 de octubre

- Procesión con motivo del XXV aniversario Trinidad Coronada, desde las 16:30 horas, con el siguiente recorrido: plaza Jesús Cautivo, Trinidad, Jaboneros, Mármoles, Puente de la Aurora, pasillo Santa Isabel, Carretería, Álamos, Cácer, Casapalma, plaza Uncibay, Méndez Núñez, Granada, plaza del Siglo, Molina Lario, plaza del Obispo, Molina Lario, Strachan, Larios, plaza de la Constitución, Especería, Nueva, plaza Félix Sáenz, Sagasta, plaza de Arriola, Sebastián Souvirón, Moreno Carbonero, plaza Enrique García Herrera, Fernán González, Cisneros, Fajardo, Puerta Nueva, pasillo Santa Isabel, Puente de la Aurora, Ribera del Guadalmedina, Trinidad y plaza Jesús Cautivo.

Domingo 26 de octubre

- Ocupación de la vía en avenida Juan Sebastián Elcano, en horario de 8:00 a 19:00 horas, por operaciones de carga y descarga. Se ocupará el carril de circulación en sentido este, garantizando el paso de vehículos en cada uno de los sentidos.

- VIII Carrera popular y IV Marcha Solidaria de la Prensa. Salida a las 9:30 horas, con el siguiente recorrido: avenida de la Palmilla, avenida Luis Buñuel, avenida Simón Bolívar, Mark Twain, avenida Luis Buñuel, Puente de la Rosaleda, avenida Jorge Silvela, avenida Guerrero Strachan, avenida Jorge Silvela, Huerto de los Claveles, Marqués de Cádiz, Pérez de Castro, Eduardo Domínguez Ávila, plaza Capuchinos, alameda Capuchinos, plaza Olletas, Cristo de la Epidemia, plaza de la Victoria (incorporación de la Marcha Solidaria), Victoria, plaza de la Merced, Granada, plaza del Siglo, plaza del Carbón, Granada, plaza de la Constitución, Marqués de Larios, Sancha de Lara, Molina Lario, Postigo de los Abades, Cortina del Muelle y avenida Cervantes.

- Vuelta de la procesión con motivo del XXV aniversario Trinidad Coronada, desde las 19:30 horas, con el siguiente recorrido: Barrera de la Trinidad, plaza Jesús Cautivo, Trinidad, Empedrada, Jara y plaza San Pablo.