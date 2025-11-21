Estos son los cortes de tráfico previstos para este domingo en Málaga capital

El Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Movilidad, informa de las pruebas deportivas y la salida procesional que afectarán al tráfico este domingo, ... 23 de noviembre.

Prueba deportiva 'WE RUN UMA' desde las 10.00 hasta las 12.00 horas con el siguiente recorrido: pista de Atletismo UMA, Bulevar Louis Pasteur, Rafael Puertas Tricas, Arquitecto Francisco Peñalosa, Avda. Andrés García Maldonado, Bulevar Louis Pasteur, Francisco Trujillo Villanueva, Doctor Ruiz Ramos, Rafael Puertas Tricas, Bulevar Louis Pasteur, Complejo deportivo UMA, pista de Atletismo.

Procesión Nuestro Padre Jesús de la Salvación despojado de sus Vestiduras y María Santísima de la Encarnación (Hermandad Dos Hermanas). Salida a las 9.45 horas con el siguiente recorrido: Ingeniero Díaz Petersen, Canónigo Fernández de Ávila, Alcalde Romero Raggio, Pozo Máximo, Emilio Lafuente Alcántara, Cortijo de Echarte, avenida de Europa. El recorrido de vuelta está previsto entre las 19.00 y las 22.00 horas con el siguiente recorrido: Parroquia Virgen del Camino, avenida Europa, Emilio Lafuente Alcántara, Joaquín Costa, Alpargaterito, Tres Cruces, Hoyo Higuerón, Cortés el Viejo, Alpargaterito, Cortijo de Echarte, Emilio Lafuente Alcántara, Joaquín Costa, Emilio Lafuente Alcántara, Toledillo, Pozo Máximo, Alcalde Romero Raggio, Canónigo Fernández de Ávila, Puerto de los Pinos, Ingeniero Días Petersen.

XIX Día del Pedal de Campanillas entre las 10.30 y las 12.30 horas con el siguiente recorrido: Marie Curie, Alcalde Pedro Aparicio (ruta corta: ataja por James Maxwell hasta Severo Ochoa), Severo Ochoa, cruce de Avda. Juan López de Peñalver para continuar por Severo Ochoa, Avda. Juan López de Peñalver, José Calderón, Israel, Ignacio Sánchez Mejías, Ramírez Arcas.