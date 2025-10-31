Cortes en el tráfico por un derribo y rezo del rosario en Málaga este fin de semana
SUR
Viernes, 31 de octubre 2025, 15:49
Unos trabajos de demolición y el rezo de un rosario por la calle, entre otras actividades previstas, afectarán este fin de semana a la circulación ... en varios puntos de Málaga capital. Según ha informado el Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Movilidad, hay varias afectaciones previstas del 1 al 4 de noviembre.
Cortes en calle Mármoles
Corte al tráfico en calle Mármoles, del 1 al 4 de noviembre, por trabajos de demolición de un privado en el número 1 de la mencionada calle.
- Días 1 y 2 de noviembre: corte al tráfico de vehículos en calle Mármoles, en el tramo comprendido entre Rampa de la Aurora y Padre Miguel Sánchez. Se realizarán cortes de tráfico auxiliares en el carril de circulación en sentido oeste de Puente de la Aurora, a la altura de su intersección con Pasillo Santa Isabel, y en el carril de circulación en sentido este de Mármoles, a la altura de las intersecciones con Álvaro de Bazán y Armengual de la Mota, excepto el acceso a vados autorizados.
- Días 3 y 4 de noviembre: corte al tráfico de vehículos en el carril de circulación sentido este de calle Mármoles, en el tramo comprendido entre Padre Miguel Sánchez y Rampa de la Aurora. Se realizarán cortes de tráfico auxiliares en el carril de circulación en sentido este de Mármoles, a la altura de las intersecciones con Álvaro de Bazán y Armengual de la Mota, excepto el acceso a vados autorizados.
Sábado 1
- Rosario en honor a los fieles difuntos, a partir de las 10:30 horas, con el siguiente recorrido: Practicante Fernández Alcolea, Padre Lerchundi, Almagro y Cárdenas, Pinto Dámaso Ruano, plaza Nuestra Señora del Rosario y cementerio de San Juan. Recorrido de vuelta: plaza Nuestra Señora del Rosario, Ricardo de la Vega, plaza Dávila y Collado, Almagro y Cárdenas, Padre Lerchundi y Practicante Fernández Alcolea.
- Ocupación de la calzada por operaciones de carga y descarga, en diferentes ubicaciones:
o Se ocupará el carril de circulación en sentido sur en calle Periodista Víctor Mellado, a la altura del número 3, de 6:00 a 8:00 horas.
o Se ocupará el carril de circulación derecho sentido sureste en calle Frigiliana, a la altura del número 8, de 11:00 a 16:00 horas.
o Se ocupará el carril de circulación izquierdo en calle Gutenberg, a la altura del número 5, de 13:00 a 16:00 horas.
- Rosario vespertino Jesús de la Clemencia y María Santísima Lágrimas del Carmen, a partir de las 20:00 horas, con el siguiente recorrido: Plaza de Toros Vieja, La Serna, Senador Francisco Román, Eslava, Callejones del Perchel, La Serna, Cuartelejo, Angosta del Carmen, Montalbán, Ancha del Carmen, Medellín, Peregrino y Plaza de Toros Vieja.
Domingo 2
Rosario vespertino Jesús de la Clemencia y María Santísima Lágrimas del Carmen, a partir de las 18:00 horas, con el siguiente recorrido: Ayala, Ferrocarril del Puerto, Fernán Núñez, María Villanueva Gallego, plaza Moreno Villa, Maestro Chapí, Cómico Riquelme y Ayala.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión