Cortes en el tráfico por un derribo y rezo del rosario en Málaga este fin de semana

Unos trabajos de demolición y el rezo de un rosario por la calle, entre otras actividades previstas, afectarán este fin de semana a la circulación ... en varios puntos de Málaga capital. Según ha informado el Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Movilidad, hay varias afectaciones previstas del 1 al 4 de noviembre.

Cortes en calle Mármoles

Corte al tráfico en calle Mármoles, del 1 al 4 de noviembre, por trabajos de demolición de un privado en el número 1 de la mencionada calle.

- Días 1 y 2 de noviembre: corte al tráfico de vehículos en calle Mármoles, en el tramo comprendido entre Rampa de la Aurora y Padre Miguel Sánchez. Se realizarán cortes de tráfico auxiliares en el carril de circulación en sentido oeste de Puente de la Aurora, a la altura de su intersección con Pasillo Santa Isabel, y en el carril de circulación en sentido este de Mármoles, a la altura de las intersecciones con Álvaro de Bazán y Armengual de la Mota, excepto el acceso a vados autorizados.

- Días 3 y 4 de noviembre: corte al tráfico de vehículos en el carril de circulación sentido este de calle Mármoles, en el tramo comprendido entre Padre Miguel Sánchez y Rampa de la Aurora. Se realizarán cortes de tráfico auxiliares en el carril de circulación en sentido este de Mármoles, a la altura de las intersecciones con Álvaro de Bazán y Armengual de la Mota, excepto el acceso a vados autorizados.

Sábado 1

- Rosario en honor a los fieles difuntos, a partir de las 10:30 horas, con el siguiente recorrido: Practicante Fernández Alcolea, Padre Lerchundi, Almagro y Cárdenas, Pinto Dámaso Ruano, plaza Nuestra Señora del Rosario y cementerio de San Juan. Recorrido de vuelta: plaza Nuestra Señora del Rosario, Ricardo de la Vega, plaza Dávila y Collado, Almagro y Cárdenas, Padre Lerchundi y Practicante Fernández Alcolea.

- Ocupación de la calzada por operaciones de carga y descarga, en diferentes ubicaciones:

o Se ocupará el carril de circulación en sentido sur en calle Periodista Víctor Mellado, a la altura del número 3, de 6:00 a 8:00 horas.

o Se ocupará el carril de circulación derecho sentido sureste en calle Frigiliana, a la altura del número 8, de 11:00 a 16:00 horas.

o Se ocupará el carril de circulación izquierdo en calle Gutenberg, a la altura del número 5, de 13:00 a 16:00 horas.

- Rosario vespertino Jesús de la Clemencia y María Santísima Lágrimas del Carmen, a partir de las 20:00 horas, con el siguiente recorrido: Plaza de Toros Vieja, La Serna, Senador Francisco Román, Eslava, Callejones del Perchel, La Serna, Cuartelejo, Angosta del Carmen, Montalbán, Ancha del Carmen, Medellín, Peregrino y Plaza de Toros Vieja.

Domingo 2

Rosario vespertino Jesús de la Clemencia y María Santísima Lágrimas del Carmen, a partir de las 18:00 horas, con el siguiente recorrido: Ayala, Ferrocarril del Puerto, Fernán Núñez, María Villanueva Gallego, plaza Moreno Villa, Maestro Chapí, Cómico Riquelme y Ayala.