Cortes y cambios en el tráfico de Málaga capital este domingo Coinciden la Carrera Urbana y dos procesiones Viernes, 18 octubre 2019

Este domingo coinciden varias actividades al aire libre en Málaga capital que afectarán al tráfico, según informa el Área de Movilidad del Ayuntamiento.

Procesión Rosario de las Hermandades de las Glorias.

Primera parte: salida a las 9:00 horas desde la Parroquia de Santiago Apóstol por las calles Granada, Echegaray, Cister con llegada a nuestra S.I.C.B de Málaga a las 9:50 horas.

Segunda parte: salida a las 11:00 horas desde S.I.C.B. de Málaga por las calles Santa María, Molina Larios, Plaza del Obispo, Molina Larios, Sancha de Lara, Marqués de Larios, Granada, Calderería, Casapalma, Cárcer y llegada a la casa Hermandad del Rocío de la Caleta en c/ Madre de Dios a las 14:30 horas

Carrera Urbana 'Ciudad de Málaga'

Recorrido de 10 kilómetros: salida a las 10:00 horas desde Paseo del Parque, Plaza de la Marina, Alameda Principal, Puente Tetuán, Av. de Andalucía, Plaza del Poeta Manuel Alcántara, Avda. de Andalucía, Plaza de Manuel Hazaña, c/ Virgen de la Cabeza (vial de servicio), Av. Obispo Ángel Herrera Oria, c/ Hilera, Puente de la Esperanza, c/ Prim, c/ Atarazanas, Plaza Ariola, Pasillo Santa Isabel, Av. de la Rosaleda, c/ Huerto de los Claveles, c/ Marqués de Cádiz, c/ Pérez de Castro, c/ Eduardo Domínguez Ávila, Plaza de Capuchinos, Alameda de Capuchinos, Plaza de Olletas, c/ Cristo de la Epidemia, Plaza de la Victoria, c/ Victoria, Plaza Jesús El Rico, Túnel de la Alcazaba, Paseo de Reding, Plaza del General Torrijos y Paseo del Parque.

Mini carrera de 4 kilómetros: Salida a las 10:45 horas desde Camino de la Palmilla, Av. Luis Buñuel, Av. Jorge Silvela, c/ Marques de Cádiz, c/ Pérez de Castro, c/ Eduardo Domínguez Ávila, Plaza de Capuchinos, Alameda de Capuchinos, Plaza de olletas, c/ Cristo de la Epidemia, Plaza de la Victoria, c/ Victoria, Plaza Jesús El Rico, Túnel de la Alcazaba, Paseo de Reding, Plaza del General Torrijos y Paseo del Parque.

Rosario de la Aurora de María Santísima del Amor Doloroso.

Salida a las 8:00 horas, desde la Parroquia Santos Mártires, Plaza de los Mártires, c/ Santa Lucia, Plaza Jesús de la Pasión, c/ Santa Lucía, c/ Granada, Plaza de la Constitución, c/ Especerías, c/ Salvago, Plaza Carmen Thyssen, c/ Compañía, Plaza de San Ignacio, c/ Compañía, c/ Pozos Dulces, Plaza Virgen de las Penas, c/ Arco de la Cabeza, c/ Andrés Pérez, c/ Muro de las Catalinas, c/ Nosquera, c/ Comedias y llegada a Plaza de los Mártires a las 9:45 horas.

Se recomienda atender en todo momento las indicaciones de la Policía Local, evitar la circulación por la zona y utilizar el transporte público.