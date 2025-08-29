Cortes de agua o tráfico en estas calles de Málaga por obras de Emasa la próxima semana

El Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Sostenibilidad Medioambiental, informa de las principales actuaciones que la Empresa Municipal de Aguas (Emasa) tiene previsto ... acometer la próxima semana, pudiendo producirse afectaciones puntuales al suministro o a la movilidad:

-Calle Antonio Jiménez Ruiz, 7 (distrito Bailén-Miraflores): obras de reparación de injerencia de saneamiento, con una duración estimada de una semana. Los trabajos conllevarán el corte total al tráfico de la calle Antonio Jiménez Ruiz, en el tramo comprendido entre las calles Pelayo y Diago de Vergara.

-Calle Alonso Cano, 1 (distrito Centro): obras de reparación de injerencia de saneamiento, con una duración prevista de una semana. Durante este periodo, se procederá al corte total al tráfico del tramo de la calle Alonso Cano comprendido entre la calle Casajara y la avenida Doctor Gálvez Ginachero.

Durante la próxima semana también se pueden acometer actuaciones no previstas por averías o trabajos de mantenimiento con posibles afectaciones al suministro o la movilidad, de las que se irá informando a través de los canales oficiales de Emasa y del Ayuntamiento.